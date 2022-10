Die Ringer der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt haben weiter alles im Griff

Der Aufsteiger setzt seinen Höhenflug ungehindert fort: Die Ringer der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt haben auch den vierten Kampf in der 2. Bundesliga Süd gewonnen. Bei der RG Kurpfälzer Löwen, der Kampfgemeinschaft aus Ladenburg und Schriesheim bei Heidelberg, setzten sich die Oberschwaben mit 22:3 durch. Nur Magomed Makaev verlor sein Duell, alle anderen Baienfurter holten die Punkte – zweimal gab es einen extrem schnellen Schultersieg.

David Wolf legte seinen Gegner Luciano Testas in der Freistil-Gewichtsklasse bis 75 Kilogramm bereits nach vier Sekunden auf die Schultern, Adrian Wolny benötigte im griechisch-römischen Stil bis 71 Kilogramm gegen Khamza Temarbulatov auch nur 26 Sekunden für die volle Punktzahl. Dazu behielt Baienfurts Topstar Georgios Pilidis abermals souverän die Oberhand – der Grieche gewann technisch überlegen gegen Hossein Alizadeh (Freistil bis 66 Kilogramm). Alle anderen Kämpfe gingen – anders als noch am Tag der deutschen Einheit gegen den VfK Schifferstadt – über die volle Distanz von sechs Minuten.

Ein Qualitätsmerkmal der Baienfurter in dieser Saison ist, dass sie enge Kämpfe oft für sich entscheiden. Das war schon in Hallbergmoos der Fall, und so war es auch in Schriesheim. Damit gelang der KG auch eine Art Revanche: In der vergangenen Saison gab es gegen den damals noch separat agierenden KSV Schriesheim die einzige Saisonniederlage. Am Samstag trafen teilweise die damaligen Kontrahenten erneut aufeinander. David Stumpe und Simon Weißhaar hatten vergangene Saison gegen Attila Tamas und Stiven Brandy Schäfer Schulterniederlagen einstecken müssen. Dieses Mal setzten sich beide knapp durch: Stumpe wegen der letzten Wertung gegen Tamas mit 1:0, Weißhaar gegen Schäfer mit 9:7. Alexander Tonn schaffte gegen Raffar Ahmadi noch den Ausgleich zum 3:3 und gewann wegen der letzten Wertung ebenfalls einen Punkt. Makaev unterlag Virgil Munteanu mit 0:8 – in der vergangenen Saison endete dieses Duell noch mit 0:15. Dank der Siege von Timofei Xenidis (6:2 gegen Dzhambulat Ustaev) und von Pilidis gegen den chancenlosen Hossein Alizadeh (16:0) führten die Oberschwaben zur Pause mit 8:3.

Danach ließen die Baienfurter den Löwen allerdings keinen einzigen Punkt mehr. Weißhaar erhöhte auf 9:3, Wolnys Schultersieg sorgte für die 13:3-Führung. Nach dem kämpferisch starken 4:1-Punktsieg von Marcel Käppeler gegen Beat Schaible stand der Sieg der KG fest. Nach Wolfs Blitzkampf zeigte Valeriu Toderean zum Abschluss noch seine Klasse – den RG-Ringer Alexander Riefling hatte der Baienfurter beim 10:1 souverän im Griff.