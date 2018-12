Die Baienfurter Heimbilanz bleibt makellos

Acht Heimkämpfe, acht Heimsiege, eine souveräne Meisterschaft in der Oberliga sowie der Aufstieg in die Regionalliga. Es war eine Saison zum Einrahmen für die Ringer der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt. Zum Abschluss der Erfolgssaison gab es am Samstag vor mehr als 700 Zuschauern in der Baienfurter Sporthalle einen 22:15-Heimsieg gegen den KSV Musberg. Doch nicht alles an diesem Abend klappte.

Als der Kampf zu Ende war, die Matten ab- und die Biertische für die Meisterfeier aufgebaut wurden, versammelten sich die Kämpfer, Trainer und Verantwortlichen der KG zum Gruppenfoto. Allerdings fehlte zunächst noch der Pokal, der den ganzen Abend über schon am Kampfrichtertisch stand. Also flitzte Timofei Xenidis los, schnappte sich den Pokal und lief zurück zum Fototermin. Dabei passierte es: Xenidis war zu schwungvoll, der Deckel rutschte vom Pokal, fiel auf den Boden – und das obere Stück des Deckels brach ab. Die Baienfurter nahmen dieses Missgeschick aber lächelnd hin.

Schließlich hatten die Ringer während der Saison in der Oberliga alles und (fast) jeden im Griff. So war es am Samstagabend eigentlich nur noch ein Schaulaufen. Die Meisterschaft hatten sich die Baienfurter schon am 1. Dezember durch den Sieg gegen den RSV Benningen gesichert. Dennoch kamen noch einmal mehr als 700 Zuschauer in die Halle, um den letzten Kampf gegen den KSV Musberg zu verfolgen. „Unsere Kulisse ist einfach klasse“, lobte Trainer Dariusz Jelen. „Ein großes Dankeschön an unsere Zuschauer, das würden sich viele andere Mannschaften wünschen.“ Auch Kampfrichter Michael Ginsel lobte in seinem Bericht die „super Stimmung“. Die Zuschauer kamen natürlich auch, weil anschließend mit Freibier gefeiert wurde. „Vor 40 Jahren gab es Kämpfe in der Oberschwabenhalle vor 3000 Zuschauern“, erinnerte KG-Vorstand Markus Bohmeier an die erfolgreichste Zeit der Ringerabteilung. Aus der erfolgreichsten Zeit der 70er- und 80er-Jahre hatte die KG die Helden von damals eingeladen. „Wir hatten Teilnehmer bei den Olympischen Spielen in Tokio und München“, sagte Bohmeier.

Damals kämpfte die KG in der 1. und 2. Bundesliga. In der kommenden Saison kehrt Baienfurt in die Regionalliga – die zweithöchste Liga im Deutschen Ringer-Bund – zurück. „Die Oberliga und die Regionalliga zu vergleichen ist schwierig“, sagte Trainer Dariusz Jelen. „Wenn sich keiner unserer Leistungsträger verletzt, dann können wir im Mittelfeld mitkämpfen.“ Am Samstag fehlten der KG solche Leistungsträger – etwa Patrick Sorg und Benedikt Rebholz. Doch auch die Musberger kamen „nicht mit ihrer stärksten Mannschaft“, wie KG-Sportmanager Michael Merk anmerkte.

Vier blitzschnelle Kämpfe

Das bekamen die Zuschauer zu Beginn zu spüren. Die ersten vier Kämpfe dauerten in Summe kaum drei Minuten. Jan Zirn machte den Anfang mit einem Schultersieg nach 42 Sekunden gegen Robin Staiger. Moritz Buck legte nach 1:44 Minuten einen Schultersieg gegen Carter Steven Hanes nach. Die Halle tobte, der Trainer lobte: „Moritz hat sich sehr gut verkauft und einen guten Griff gefunden“, meinte Jelen, der wegen einer Schulterverletzung nicht auf seinem angestammten Platz am Mattenrand, sondern etwas dahinter stand. Timofei Xenidis packte – anders als beim Pokal – gegen Charles Teixeira äußerst sicher zu und kam ebenfalls schnell zu einem Schultersieg. Noch schneller ging der Baienfurter Claudio Hasel gegen Benjamin Fielding auf die Schultern.

Beim Stand von 12:4 bekamen die Zuschauer im fünften Kampf das erste echte Duell geboten. Magomed Makaev und Andreas Böpple gingen erstmals über die volle Distanz von zweimal drei Minuten – der Baienfurter feierte einen Punktsieg. Zur Pause führte Baienfurt klar mit 14:4. Nach der Pause mühte sich Christoph Dornfeld, lautstark angefeuert von seinem Vater, vor allem in der zweiten Runde redlich. Doch Philipp Bühler setzte die besseren Aktionen und gewann mit 12:1. Immerhin: Dornfeld rettete sich vor einer technischen Niederlage und musste nur drei Punkte abgeben. Nach Patryk Dworczyks Erfolg gegen Jonas Lange sah es beim Stand von 18:7 nach einer klaren Sache für die KG aus.

Doch Alexander Schaich musste gegen Stefan Stäbler – Bruder des Weltmeisters Frank Stäbler – wegen eines Cuts an der rechten Augenbraue aufgeben. Lukas Buck war gegen seinen acht Kilogramm schwereren Gegner André Ehrmann chancenlos, und die Führung des Meisters war auf einen Punkt zusammengeschmolzen (18:17). Im letzten Kampf des Abends gab es aber überhaupt keine Zweifel am Ausgang. Kevin Henkel packte sich André Gilbert Graßl nach wenigen Sekunden, drehte ihn scheinbar leicht hin und her und feierte nach 35 Sekunden einen überlegenen 16:0-Sieg. „Musberg hatte zwei Topleute nicht dabei, sonst wäre es noch enger geworden“, mutmaßte Merk. „Aber so war es für uns natürlich ein schöner Abschluss.“ Trotz des Pokal-Missgeschicks.