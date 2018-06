Der Spitzenreiter kommt zur KG

Nach zwei Wochen Pause steht für die Oberliga-Ringer der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt am Samstag wieder der harte Wettkampfalltag an. Und die Fortsetzung der Runde wartet mit einer Hammer-Begegnung auf: In der Baienfurter Sporthalle gastiert um 20 Uhr der aktuelle Tabellenführer AB Aichhalden.

20:6 Punkte haben die Schwarzwälder bisher gesammelt, darunter am vergangenen Samstag das 18:11 gegen den KSV Neckarweihingen. Eine Woche zuvor allerdings ging Aichhalden im Lokalduell beim AV Sulgen mit 6:17 unter. Baienfurts Freistiltrainer Frank Rothweiler betrachtet dies eher als Ausrutscher und neigt in seiner Einschätzung zur Vorsicht. Zwar wirkt der eigene Erfolg aus der vergangenen Partie gegen Musberg noch nach, doch grundsätzlich favorisiert der KG-Coach die Gäste. Siegmöglichkeiten schließt Rothweiler aber nicht aus. Einiges hängt von der Aufstellung der Aichhalder ab, die jedes Mal entscheiden müssen, welche zwei ihrer drei auswärtigen Akteure zum Einsatz gebracht werden. Dabei kann eine Pokerrunde schon mal nach hinten losgehen, wie die Niederlage gegen Sulgen zeigte. Rothweiler hat schon eine Wunschaufstellung der Gäste vor Augen, die seiner Truppe entgegenkommen könnte. Verraten will er seinen Wunsch freilich nicht.

Nichts zu verbergen gibt es hingegen, was die Besetzung der eigenen Staffel betrifft – nämlich ganz einfach so wie immer. Für Zündstoff dürfte erneut das Aufeinandertreffen von Paul Potapov und Bernd King sorgen. Während Micheil Tsikovani gegen Andreas Trost sicher ein besseres Ergebnis anstrebt als das 7:5 vom Vorkampf, geht es bei Jan Zirn gegen Ilian Gazepov mehr um Schadensbegrenzung. Die Zuschauer dürfen jedenfalls einen unterhaltsamen Abend mit interessanten Begegnungen erwarten.

Auch die Bezirksklassen-Truppe der KG greift nach ihrer Pause wieder ins Geschehen ein und empfängt am Samstag um 18 Uhr den KSV Winzeln II. Ziel der zweitplatzierten Baienfurter ist es, den Aufstiegsrang zurückzuerobern. Eröffnet wird der Heimkampfabend um 16.30 Uhr durch das Nachwuchs-Team der KG, das gegen die Jugendmannschaft des AV Nendingen antritt. (hs)