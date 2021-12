Der Segen bei der Sternsingeraktion in Baienfurt kommt wieder ohne Gesang

Obwohl sie keine Gewänder anziehen und von Haus zu Haus gehen dürfen, seien die Kinder alle dabei: Zwar kann die Sternsingeraktion pandemiebedingt wieder nicht in der gewohnten Weise stattfinden, aber sie wird auch in diesem Jahr in Baienfurt durchgeführt, kündigt Chorleiterin Maria Hummel an.

Dieses Jahr unterstützt die Aktion vor allem Afrika. Wie Kinder aus vier verschiedenen Ländern Afrikas bei Krankheiten versorgt werden, berührt und erschreckt. Das Thema dieses Jahr heißt daher: „Gesund werden - Gesund bleiben“. Am Sonntag, 2. Januar, findet um 10 Uhr der Aussendungsgottesdienst statt, bei dem eine Sternsingergruppe die Botschaft überbringen und die Aktion erklären wird.

Die Segensbriefe mit der Botschaft der Hl. Drei Könige, dem Segensspruch (Aufkleber für die Haustüre), einer Spendentüte mit der Erklärung der diesjährigen Aktion und Hinweise zur Spendengabe werden gesegnet. Alle 48 Sternsingerinnen und Sternsinger werden in ihrem Gebiet einzeln mit einer erwachsenen Begleitperson den Segensbrief in die Briefkästen einwerfen. Dies geschehe wie immer in der Zeit von 2. bis 4. Januar, so Hummel.