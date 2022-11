Der oberschwäbische Gründer Kiesel baute ein Unternehmen mit 1200 Mitarbeitern auf

Als Familienunternehmen gibt es die Kiesel GmbH seit fast 65 Jahren. Heute arbeiten 1200 Menschen an über 50 Standorten in Europa. Handel ist eines der drei Geschäftsfelder, hierzu zählt ein flächendeckendes Vertriebs- und Servicenetzwerk, ein flächendeckender Mietpark in Deutschland, eine Fabrik, ein Ersatz- und Verschleißteilelager mit über 80 000 Artikeln. Das zweite Geschäftsfeld betrifft die Herstellung und Entwicklung von Maschinen unter dem Dach der KTEG. Das dritte Geschäftsfeld ist das Coreum: eine Veranstaltungsplattform mit über 50 Partnerunternehmen aus der Bau- und Umschlagindustrie.

Die Kiesel GmbH aus Baienfurt ist ein international agierendes Unternehmen. Der Erfolg der Firma ist vor allem seinem Gründer Helmut Kiesel zu verdanken – ein Mann mit Weitblick und Passion. Er ist ein oberschwäbischer Gründer und Unternehmer, der aus einem „Ein-Mann und Eine-Frau-Betrieb“ in einem ehemaligen Bauernhof in Weingarten ein bedeutendes Unternehmen im Bereich Bau- und Industriemaschinen entwickelt hat. Am 19. November wird er 90 Jahre alt.

Firmengründer Helmut Kiesel in seinen jungen Jahren. (Foto: Kiesel GmbH)

Am 26. Oktober 1958 gründete Helmut Kiesel mit seiner Ehefrau Christa Kiesel ihre Firma. Heute wird die Kiesel-Gruppe in der zweiten und dritten Familiengeneration geführt, mit über 1200 Mitarbeitern an über 50 Standorten in Europa. Helmut Kiesel ist dafür bekannt, dass er zupacken kann. Unternehmertum bedeutet für ihn harte Arbeit, etwas in die Hand zu nehmen und etwas auszuhalten – auch Rückschläge.

Stolz auf sein Lebenswerk

Auf die Frage, was ihn erfreut, sagt Helmut Kiesel: „Christa und ich haben uns Tag und Nacht für unsere Firma eingesetzt, bis über die Grenzen hinweg. Heute freuen wir uns jeden Tag darüber, was wir gemeinsam geschaffen haben: ein Familienunternehmen, das mittlerweile von den beiden nächsten Generationen geführt wird und sehr vielen Menschen einen sicheren Arbeitsplatz bietet. Das macht mich stolz!“ Bis heute lässt Helmut Kiesel es sich nicht nehmen, im persönlichen Austausch mit Kunden zu stehen, in der Werkstatt bei den Mitarbeitern vorbeizuschauen und gemeinsam mit seiner Familie und den Mitarbeitern in der Firmenkantine Mittag zu essen.

Heute muss er selbst darüber schmunzeln, wenn er an seine Anfänge zurückdenkt: „Mehrere hundert Kilo Ersatzteile habe ich in meinen alten VW-Käfer mit der ausgebauten Rückbank eingeladen. Alles, um die Maschine des Kunden zu reparieren.“

Leidenschaft für Technik

Aufgewachsen ist Helmut Kiesel auf einem Bauernhof im fränkischen Dorf Nüdlingen bei Bad Kissingen. Er ist der zweite Sohn von insgesamt drei Söhnen und „von dem Augenblick an, an dem wir aufrecht stehen und gehen konnten, mussten wir mitarbeiten.“ Helmut Kiesel ist nicht nur für seine zupackende Art bekannt, sondern genauso für seine Faszination für Technik und große Maschinen. „Bis heute könnte ich den Fuchs-Bagger F301 mit verbundenen Augen auseinandernehmen und wieder zusammenbauen!“

Während der internationalen Baumaschinenmesse Bauma im Oktober konnte man auf dem Kiesel-Messestand sehr gut beobachten, wie aktiv Helmut Kiesel sich einbringt und auch hier seine Spuren hinterlässt.

Weiter in Familienhand

Der Erfolg der Kiesel-Gruppe wäre ohne die Ehefrau von Helmut Kiesel, Christa Kiesel nicht denkbar gewesen: „Das Rückgrat der Firma, mit dem ganzen kaufmännischen Unterbau und auch die Fürsorge für unsere Mitarbeiter, das ist der Verdienst meiner Frau Christa. Ohne sie hätte dies alles nicht entstehen können“, sagt Helmut Kiesel. 2018 entstand zum 60-jährigen Firmenjubiläum und zur Diamantenen Hochzeit von Christa und Helmut Kiesel das Coreum in der Nähe von Frankfurt am Main, eine europaweit einzigartige Plattform für Innovation und Kommunikation rund um Bau-, Recycling- und Umschlag.

Toni Kiesel, geschäftsführender Gesellschafter der Kiesel GmbH, ist sichtlich voller Stolz: „Mein Vater brennt jeden Tag für seine Sache. Er hat den absoluten Kundenfokus und steht bedingungslos für seine Firma ein, weil sie sein Lebenswerk und Lebensmittelpunkt ist!“