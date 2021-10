Der ersten Niederlage lassen die Baienfurter einen fulminanten Sieg folgen

Ziemlich wechselhaft sind die jüngsten beiden Kämpfe der Regionalliga-Ringer der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt gewesen. Durch das 16:23 beim KSV Schriesheim verloren die Baienfurter erstmals in dieser Saison. Einen Tag später holte sich die KG aber durch das fulminante 30:8 gegen die bis dahin ungeschlagene RG Hausen-Zell auf heimischer Matte die Tabellenführung zurück.

Der Trainer nennt es einen „Betriebsunfall“

Einige Fans der Baienfurter rieben sich am späten Samstagabend sicher die Augen. Die KG-Ringer hatten nur überraschend beim KSV Schriesheim verloren, sondern beim 16:23 auch ungewöhnlich viele Höchstwertungen – auch von Leistungsträgern – abgegeben. „Ein Betriebsunfall“, meinte KG-Trainer Dariusz Jelen nach dem sonntäglichen 30:8 über Hausen-Zell entspannt. „Das kann schon passieren.“

Der am Samstag erstmals eingesetzte Adrian Wolny kämpfte gegen Wladimir Berenhardt stilfremd (Griechisch-Römisch anstatt Freistil) zuerst auf Augenhöhe, dann ließ er sich per Kopfhüftschwung zur Schulterniederlage überrumpeln. Überraschend auch das Aus für Simon Weißhaar, der bei eigener Führung gegen Alexandru Caras ebenfalls auf den Schultern landete. Sogar David Stumpe ereilte gegen Attila Tamas dieses Schicksal, sodass bei diesen drei Duellen, die als knapp eingestuft worden waren, aus KG-Sicht mal eben zwölf Zähler weg waren. Da die 80-kg-Klasse auch zum fünften Mal in Folge nicht besetzt werden konnte, gaben die Gäste weitere vier Punkte ab. Die vier Höchstwertungen der Baienfurter – technische Siege von Alexander Tonn, David Wolf und Timofei Xenidis sowie ein Schultersieg von Valeriu Toderean – änderten daher nichts mehr an der Niederlage.

Erstmals in Vollbesetzung

Ganz anders die Vorzeichen am Sonntag gegen die bis dahin ungeschlagene RG Hausen-Zell. Erstmals ging die KG-Truppe in Vollbesetzung an die Matte, was das Selbstvertrauen schon mal erhöhte. Weil Gästeringer Heiner Schmittel 2,7 Kilogramm über dem Limit lag, gab es sogar noch einen Vorschuss von vier Punkten. Außerdem machte KG-Trainer Dariusz Jelen zwei Ersatzleute in Reihen der Gäste aus, sodass die Partie zuversichtlich angegangen werden konnte. Lautstark angespornt durch die beeindruckende Fankulisse gaben die Baienfurter direkt den Takt an. Alexander Tonn eröffnete mit einem sehenswerten technischen 15:0 über Luca Zeh, woraufhin David Stumpe gegen den für Oliver Hassler eingesprungenen Maximilian Mond wegen des Schulterfalls vom Vortag zwar vorsichtig, aber effektiv agierte und ein sicheres 15:0 beisteuerte.

Magomed Makaev überraschte wieder mal. Der KG-Kämpfer lag fast chancenlos zurück, sorgte mit einem Kopfhüftschwung gegen seinen favorisierten Kontrahenten Florin Gavrila aber noch für einen Schultersieg. Anschließend beherrschte Timofei Xenidis den 45-jährigen Adrian Recorean und legte mit 16:0 eine weitere Höchstwertung nach. Nicht allein auf das Trainingsdefizit war die technische Niederlage von Moritz Buck zurückzuführen. Dessen Gegner Ivan Guidea habe bisher alle Kämpfe überlegen gewonnen, meinte Trainer Dariusz Jelen.

Der Schaukampf endet mit einer Disqualifikation

Zur Pause hieß es 16:4 für die Oberschwaben, viel ging für die Gäste auch danach nicht mehr. Simon Weißhaar ließ sich zwar wieder zunächst überrumpeln, drehte dann aber die acht Punkte des erst 16-jährigen Talents Darius Kiefer zum 11:8-Erfolg. Zumindest seinen Kampfgeist hatte Lukas Buck am Sonntag wieder gefunden, doch gegen den starken Alexandru Solomon kämpfte er vergeblich an und unterlag technisch mit 0:15. Anschließend stachen nur noch die Trümpfe der Achringer. David Wolf machte beim 16:0 über Manuel Kiefer kurzen Prozess. Adrian Wolny steuerte bei einem Vorsprung von 12:0 bereits Überlegenheit an, als sein Gegner Luca Köpfer verletzt aufgeben musste. Der abschließende Schaukampf von Valeriu Toderean gegen den über dem Gewichtslimit liegenden Schmittel endete wegen wiederholter Beinarbeit durch Disqualifikation des RG-Ringers.