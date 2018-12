Der Baienfurter Waldkindergarten geht erst im Mai 2019 an den Start

Eigentlich sollte der erste Baienfurter Waldkindergarten schon im September/Oktober eröffnet werden. Doch langwierige Verhandlungen mit der Forstbehörde des Landratsamts verzögerten das Projekt erheblich. Nun geht der Waldkindergarten wohl erst im Mai nächsten Jahres an den Start. In der letzten Sitzung des Jahres beschloss der Gemeinderat den Kauf eines Bauwagens samt Toilette für insgesamt rund 59 000 Euro.

Ein geeigneter und grundsätzlich genehmigungsfähiger Platz wurde gefunden, berichtete Hauptamtsleiter Andreas Lipp: eine Fläche in einem Privatwald zwischen der Kickach-Straße und Köpfingen. An den alten Tennisplätzen der früheren Papierfabrik, dem Sammelpunkt, sollen sich die Kinder treffen und dann durch den Wald zum eigentlichen Kindergartengelände wandern. Nach dem Motto „Der Weg ist das Ziel“ (so Lipp) ist für die Kinder schon von da an Natur erlebbar. Auf dem Plateau unterhalb von Köpfingen, das der evangelischen Kirchengemeinde bisher für ihre Waldwochen diente, steht künftig der Bauwagen des neuen Kiga, um die 30 Meter vom Waldrand entfernt, wie von der Forstbehörde gefordert. Deswegen, so der Hauptamtsleiter, habe die Gemeinde sowohl den kleinen Privatwald als auch die rund 2000 qm große Wiese oberhalb des Waldes in Richtung Köpfingen pachten müssen. Jeweils im Winter soll der Wald durchforstet, sollen kritische Bäume, die die Sicherheit der Kinder gefährden könnten, entfernt werden.

Kirchengemeinde stellt Personal

Betrieben wird der Baienfurter Waldkindergarten von der evangelischen Kirchengemeinde, wie dies auch in einigen anderen Städten und Gemeinden geschieht, so in Weingarten. Die Kirchengemeinde stellt auch das Personal, die Leiterin (zu 100 Prozent) und zwei Betreuungskräfte (zu je 50 Prozent): Das Konzept des Wald-Kiga wird derzeit erarbeitet.

Der Bauwagen bekommt eine sogenannte Rindmulch-Kompost-Toilette und eine Außenverschalung aus Lärchenholz, die nicht behandelt werden muss. Kreisbrandmeister und Bezirksschornsteinfeger haben dem Projekt schon zugestimmt, die Baugenehmigung beim Landratsamt wird eingereicht, der Bauwagen demnächst bestellt.

Aus Sicherheitsgründen besitzt der Bauwagen auch einen zweiten Ausgang. Wobei der Wagen vor allem bei schlechtem Wetter benutzt werden soll; die meisten Aktivitäten, so Andreas Lipp, fänden im Freien statt.

Die Vergabe des Auftrags an die Firma Martens Forsttechnik in Bensheim (Hessen) erfolgte einstimmig. Wie die Gemeinderätin Andrea Arnhold (CDU) schon in der Juni-Sitzung des Gremiums, als das Projekt öffentlich vorgestellt wurde, sagte, „ist dies der schnellste Kindergarten, den wir je gebaut haben“. Um dem Mangel an Kiga-Plätzen abzuhelfen, plant Baienfurt den Neubau des Kindergartens Pinocchio. Im Investitionsprogramm sind dafür rund vier Millionen Euro vorgesehen, verteilt auf die Jahre 2019 bis 2022.