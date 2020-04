Den Gottesdienst in Baienfurt und Baindt online feiern

- Der gemeinsame sonntägliche Gottesdienst ist für viele ein wichtiges wöchentliches Ritual, aus dem sie Mut, Kraft und Hoffnung schöpfen. Doch die derzeitige Corona-Situation lässt es nicht zu, dass Christen am Sonntag zusammenkommen, um gemeinsam in ihrer Kirche den Gottesdienst zu feiern.

Um den Gemeindemitgliedern das trotz Kontaktverboten auch weiterhin zu ermöglichen, kam Pfarrer Martin Schöberl von der evangelischen Kirchengemeinde Baienfurt-Baindt auf die Idee, den Gottesdienst als Aufzeichnung über die Homepage der Kirchengemeinde zur Verfügung zu stellen, heißt es in einer Pressemitteilung. Dieses Vorhaben realisiert Martin Schöberl gemeinsam mit Professor Jörg Stratmann, dem Leiter des Kompetenzzentrums Medien des Instituts für Bildungsconsulting (IfB) der Pädagogischen Hochschule Weingarten. „Im Wissen darum, dass menschliche Anstrengungen allein zu wenig wären, wollen wir als Christen weiterhin an allen Orten unsere Situation vor den lebendigen Gott bringen und in seinem Wort nach Orientierung für unser Leben suchen.“, wird Pfarrer Schöberls Einladung an die Gläubigen zum gemeinsamen Online-Gottesdienst in dem Schreiben widergegeben.

Auch am Gründonnerstag, Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag werden wieder aktuelle Gottesdienste über die Homepage der Kirchengemeinde unter https://www.evangelisch-baienfurt-baindt.de verlinkt. Aufgrund einer Vereinbarung der evangelischen Kirche in Deutschland mit der GEMA können die Gottesdienste aus Baienfurt und Baindt 72 Stunden lang über YouTube abrufbar bleiben, so der Pressebericht abschließend.