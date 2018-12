Defekte WC-Spülung sorgt für Wasserschaden

Wegen eines massiven Wasserschadens ist es am Mittwochnachmittag gegen 15.45 Uhr zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz in der Baindter Straße gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Hausmeister eines Wohnhauses gemeldet, dass aus einer Wohnung im Obergeschoss Wasser in darunterliegende Räumlichkeiten tropfen würde. Die Bewohner befanden sich gerade im Weihnachtsurlaub, weshalb die Tür durch die Feuerwehr geöffnet werden musste. Bei der Überprüfung der Wohnung stellte sich heraus, dass die wahrscheinliche Ursache für den Wasserschaden eine defekte WC-Spülung war. Die Feuerwehr stellte das Wasser in der betroffenen Wohnung ab, die Bewohner wurden durch die Polizei verständigt.