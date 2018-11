Das Schlusslicht gastiert bei den Baienfurter Ringern

Mit einem makellosen Punktestand von 20:0 (vorbehaltlich des Nachholkampfs von Jan Zirn gegen den Nendinger Ivan Polisciuc am kommenden Dienstag) und einem Vorsprung von sieben Zählern (nach Minuspunkten gerechnet) auf den RSV Benningen (15:7) biegen die Oberliga-Ringer der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt als souveräne Tabellenführer allmählich in die Zielgerade ein. Jetzt gastiert am Samstag um 20 Uhr das Schlusslicht KG Fachsenfeld/Dewangen (1:21) in der Baienfurter Sporthalle.

Wie immer stapelt KG-Trainer Dariusz Jelen eher tief und stuft die Siegchancen seiner Akteure bei 60 zu 40 ein. Im Klartext bedeutet dies aber, dass die Oberschwaben im Grunde die Favoritenrolle einnehmen. Den momentanen Lauf nutzen und den Vorsprung weiter ausbauen, lautet also die Devise. Gleichwohl wird der Heimkampf nicht auf die leichte Schulter genommen, denn die Gäste beeindrucken trotz regelmäßiger Niederlagen gegen stärkere Mannschaften mit teilweise sehr knappen Resultaten. „Da muss die Konstellation schon stimmen, damit uns nichts rausgeht“, sagt Sportmanager Michael Merk. Er meint damit die Leistungsträger der Mannschaft aus den Aalener Stadtbezirken, die mit Einzelerfolgen für Punkte sorgen. Besonders ragen hierbei Ralf Pfisterer (57 kg), die Italiener Enio Kertusha (66 kg) und Mirco Minguzzi (86 kg) sowie Nicklas Haßler (75 kg Greco) hervor. Letzterer widersetzte sich dem KGler Benedikt Rebholz im Vorkampf und ermöglichte diesem lediglich ein 1:0.

Das Vorprogramm bestreiten die Bezirksliga-Kämpfer der KG Baienfurt II-Friedrichshafen gegen den AB Aichhalden II (18.30 Uhr) und das Jugendteam gegen den Nachwuchs des KSV Winzeln (17.45 Uhr).

Am Sonntag findet in der Baienfurter Sporthalle ab 10 Uhr das Vorrundenturnier der Rheintal-Liga statt. Das KG-Jugendteam misst sich mit Nachwuchsmannschaften aus der Schweiz (Kriessern, Oberriet-Grabs), Österreich (Wolfurt-Mäder, Inzing, Hörbranz, Götzis und Klaus) sowie Radolfzell als Vertreter vom Bodensee. Gerungen wird im griechisch-römischen Stil.