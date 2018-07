Das Projekt Ahornstraße kostet rund 450 000 Euro

Die marode Wasserleitung in der Ahornstraße – immer wieder mussten Rohrbrüche repariert werden – wird ausgetauscht. Einstimmig hat das jetzt der Baienfurter Gemeinderat beschlossen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 450 00 Euro. Darin enthalten sind aber neben der neuen Wasserleitung auch der Straßenbau, eine neue Straßenbeleuchtung und der Breitbandausbau.

Das Projekt erstreckt sich von der Einmündung in die Birkenstraße bis zur Einmündung in die Breite Straße, also auf die ganze Länge der Ahornstraße. Im Blick auf die spätere Breitbandnutzung werden bis an die Grundstücksgrenzen Leerrohre verlegt. Für die auf öffentlichem Grund vorgesehenen Arbeiten müssen die Anlieger nichts bezahlen. Die Ahornstraße ist eine reine Anwohnerstraße und entsprechend schmal, der Begegnungsverkehr problematisch. Daher soll der Gehweg auf der Südseite wegfallen. Die Straße wäre dann fünf Meter breit, parken einseitig möglich.

Das Projekt soll noch in diesem Jahr verwirklicht werden, wie der Gemeinderat beschloss. Während die neue Wasserleitung verlegt wird, muss für die Anwohner eine Trinkwasser-Notversorgung erfolgen. Von den geschätzten Gesamtkosten in Höhe von rund 450 000 Euro entfallen etwa 250 000 allein auf den Straßenbau. Die Ingenieurgesellschaft Zimmermann & Meixner, Amtzell, soll die Planung ausarbeiten und die öffentliche Ausschreibung der Bauarbeiten vorbereiten.

Gemeinderat Toni Sterk (CDU) lobte die Gemeindeverwaltung für die beispielhafte Information der Eigentümer und Mieter der Ahornstraße in einer Versammlung Anfang Juli. Einen Nachteil bringt die Baumaßnahme einigen Anliegern aber schon. Es geht um den Winterdienst. Dazu verpflichtet waren bisher nur die direkt am Gehweg wohnenden Angrenzer. Weil der Gehweg aber wegfällt, obliegt diese Pflicht dann auch den Anwohnern auf der nördlichen Seite des Ahornstraße.