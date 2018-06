Das Minimalziel der KG Baienfurt ist der Klassenerhalt

Die Ringer der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt starten am Samstag in die neue Saison. Das Oberliga-Team gibt zum Auftakt eine Vorstellung beim AB Aichhalden, die Bezirksliga-Truppe reist nach Taisersdorf zum Lokalduell gegen die dortige Zweite. Heimkampfpremiere ist am Samstag, 14. September, mit der Partie KG I gegen den KSV Unterelchingen.

Eine gewisse Nervosität vor dem Rundenstart ist obligatorisch im Untergeschoss der Baienfurter Schulturnhalle, der KG-Trainingsstätte. Was erwartet die Mannschaft im ersten Kampf? Wie stark sind die Gegner? Können wir uns behaupten im Feld der Konkurrenz? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die Teamleitung schon eine ganze Weile. Sportmanager Michael Merk jedenfalls sieht die KG-Truppe mit dem nötigen Rüstzeug versehen, um zumindest die Mission Klassenerhalt jederzeit selbst beeinflussen zu können.

„Das setze ich mal voraus. Aber eigentlich ist das Ziel eine Position im Mittelfeld mit Tendenz nach oben“, sagt Merk. Einzig Freistiltrainer Frank Rothweiler hegt noch ein wenig Skepsis, denn die Vorbereitung war ihm irgendwie zu lasch. „Wenn ich mitbekomme, dass die Titelaspiranten seit Ende Juli drei Mal die Woche trainieren, wir aber unsere Leute erst seit zwei Wochen einigermaßen intensiv auf der Matte haben, dann kann ich die Zielsetzung nur mit Abstrichen teilen.“

Das Schwierigste ist die Umsetzung der Vorgaben, denn durch dumme Niederlagen kommt man schnell ins Hintertreffen, wie sich letzte Saison gezeigt hat. Die sich ergebenden Möglichkeiten nutzen, lautet die Prämisse, „damit wir nicht gleich wieder im Abstiegsstrudel stecken“, ergänzt Vize-Vorstand Marcel Bolduan, der nach seiner Schulterverletzung wieder als Ringer zur Verfügung steht. Das ist eine Verstärkung, denn in der Freistilposition der 84-kg-Klasse hatte es die vergangene Runde keine vollwertige Besetzung gegeben.

Sahin gilt als Punktesammler

Nicht nur deswegen sieht Sportmanager Merk der Saison zuversichtlich entgegen. Mit Alexandros Pilavidis (66 kg, Freistil), Paul Potapov (84 kg, Greco) und Micheil Tsikovani (96/120 kg, Freistil) konnten die entscheidenden Leistungsträger gehalten werden. Außerdem wurde durch die Verpflichtung von Devran Sahin (beide Stilarten) die 60-kg-Lücke geschlossen. Der ehemalige Stammringer des ASV Möckmühl gilt als zuverlässiger Punktesammler und dürfte die Mehrzahl seiner Einsätze gewinnen. Im 74-kg-Bereich will Alexander Schaich (Greco) sich etablieren, der 36-jährige Freistiler Gerhard Tenhündfeld hängt noch eine Saison dran. In der Hinterhand ist noch Sebastian Stamm, der sich wegen seines Studiums derzeit allerdings in München aufhält. Durch seine respektablen Auftritte in der Saison 2012 empfiehlt sich Peter Mayr erneut für die Greco-Variante der 66-kg-Kategorie.

Im griechisch-römischen Bereich der schweren Klassen (96/120 kg) könnte der Jugendliche Jan Zirn für die eine oder andere Überraschung sorgen. Einzig hinter der 55-kg-Kategorie steht ein Fragezeichen, denn Lukas Buck fällt verletzungsbedingt aus. „Das wird wohl ein Podium für unsere Nachwuchsringer, die in dieser stark besetzten Konkurrenz allerdings kaum mehr als Erfahrung gewinnen dürften“, sagt Merk.

Größter Favorit auf die Meisterschaft ist nach Einschätzung des Sportmanagers der TSV Benningen. Die Aufsteiger aus der Verbandsliga haben die Zweite Bundesliga im Visier, aus der sie sich vor zwei Jahren zurückziehen mussten. Die Gründe waren nicht sportlicher Natur, weswegen die Neckarstädter eine übergeordnete Rolle spielen dürften. „Zum Kreis der Titelaspiranten rechne ich noch den AV Sulgen sowie den TSV Ehningen, ansonsten müssten wir auf Augenhöhe mitringen können“, so die Prognose von Merk.

Eine erste Standortbestimmung gibt es am Samstag auf der Matte des AB Aichhalden. Die Begegnungen mit den Schwarzwäldern sind traditionell von Brisanz geprägt und standen oft auf der Kippe.

In Erinnerung der starken Runde 2012 haben die Bezirksliga-Zweier heuer einen schweren Stand. Da Lukas Buck in der ersten Mannschaft ausfällt, werden Jungtalente aus der KG-Reserve abgezogen, was dort eine Lücke reißt. Außerdem muss Mannschaftsführer Werner Dornfeld auf seinen Sohn Christoph (Meisterschule in Dresden) weitgehend verzichten. So wird schon der erste Einsatz in Taisersdorf eher skeptisch betrachtet.

Oberliga-Heimkämpfe: KSV Unterelchingen (14. September), TSV Benningen (28. September), KSV Aalen 05 II (5. Oktober), TSV Herbrechtingen (19. Oktober), AB Aichhalden (1. November), TSV Ehningen (9. November), SG Weilimdorf (23. November), AV Sulgen (7. Dezember), KSV Neckarweihingen (21. Dezember) (hs)