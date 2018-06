Das Baggern kann beginnen

Früher benutzte man Spaten, Hacke und Schaufel zum Ausheben einer Baugrube und begann so tatsächlich mit einem Spatenstich. In Baienfurt braucht man keine Schaufeln. Da nimmt man gleich den Bagger. Symbolisch, versteht sich. Am Montag wurde auf dem alten Stora-Enso-Gelände symbolisch der Bagger für den neuen Industrie- und Gewerbepark in Baienfurt gestochen. Jetzt kann mit den Bauarbeiten für die Erschließung begonnen werden.

40 Prozent Fläche vergeben

40 Prozent der 22 Hektar großen zu veräußernden Fläche sind bereits vergeben. Für 60 Prozent sucht die Firma IGV, ein Tochterunternehmen der bayerischen Karl-Gruppe, noch Investoren. Was jetzt ansteht, hat Günther Karl junior von der IGV, dem Tochterunternehmen der bayerischen Karl-Gruppe, die das Gelände gekauft hat, gestern in Zahlen zusammengefasst: Etwa 290 000 Kubikmeter umbauter Raum wird abgebrochen, rund 2,8 Kilometer neues Kanalleitungsnetz wird verlegt sowie etwa 1,8 Kilometer neue Wasserversorgungsleitungen. Die Länge der Erschließungsstraßen beträgt insgesamt zirka 1, 2 Kilometer bei einer Breite von etwa 7,5 Meter. Es sollen dabei etwa 32 Parzellen entstehen, flächenmäßig zwischen 1500 und 33 000 Quadratmetern groß. 13 Gebäude werden nicht abgerissen und können als Büro. Und Verwaltungsflächen, beziehungsweise Produktion- und Lagerfläche genutzt werden. Das Verwaltungsgebäude von Stora Enso beispielsweise ist bereits vermietet.

Der Zeitplan sieht wie folgt aus: Ab September/Oktober können die Parzellen bebaut werden. Erste Asphalttragschichten sollen ungefähr Ende Oktober angebracht werden .Als Ende der Erschließungsmaßnahmen ist Ende 2014 angedacht. Mit anderen Worte: Von der Ankündigung der Schließung der Firma Stora Enso bis zum Ende der Erschließungsarbeiten wären da gerade mal sechs Jahre vergangen. „Nach der Fertigstellung“, ist sich Günther Karl Junior sicher, „wird der Industrie- und Gewerbepark sicher einer modernsten in dieser Region.“ Und ökologisch sinnvoll, da keine neuen Grünflächen verbraucht würden.

Bürgermeister Robert Wiedemann nannte den Spatenstich ein freudiges Ereignis, „aber aufgrund der Dimension und Vorgeschichte ist es für uns heute schon ein besonderer Freudentag.“ 2008 hatte die finnische Papier- und Kartonfirma Stora Enso entschieden, die Papierproduktion im Werk Baienfurt aus wirtschaftlichen Gründen zum Jahresende einzustellen. Für die rund 7200 Einwohner große Schussental-Gemeinde ein Schock. Für Baienfurt fielen über 350 Arbeitsplätze weg. Allein das Schneid-Center wird mit rund 40 Beschäftigten weiter betrieben. 135 Jahre wurde auf dem Gelände Papier hergestellt.

2010 kaufte die Firma IGV das Areal mit dem Ziel, dort einen Industrie- und Gewerbepark zu eröffnen. Innerhalb von 18 Monaten wurden die Voraussetzungen geschaffen, dass nun das Baggern begonnen werden kann, inklusive rechtskräftiger Bebauungsplan und Rahmensanierungsplan. So fanden sich beispielsweise an der Wolfegger in bis zu zehn Metern Tiefe Schwermetalle wie Zink, Arsen, Blei und PAK, industrielle Altlasten. Solche Hürden sind im Rahmensanierungsplan festgehalten, ebenso deren Ausräumung. Jetzt kann also mit dem Baggern begonnen werden.