Corona-Tests in Baienfurt auch am Karsamstag möglich

Zusammen mit Apotheker Jens Scheibner und seinem Team von der Achtalapotheke wird in der Gemeinde Baienfurt das kostenlose Corona-Schnelltestangebot für ihre Bürger nochmals erweitert. Testungen gibt es für alle Bürgerinnen und Bürger einmal pro Woche. Aktuell am Mittwoch, 31. März, ab 10 Uhr, Donnerstag, 1. April, ab 8.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr und am Karsamstag, 3. April, von 9.30 bis 11.30 Uhr.

In den nachfolgenden Wochen sind Testungen zu folgenden Zeiten möglich: montags (außer Ostermontag) ab 10.30 Uhr, dienstags ab 14.30 Uhr, mittwochs ab 10.30 Uhr und donnerstags ab 8.30 Uhr. Die Tests werden in dem Jugendhaus X-Zone, Ravensburger Straße 10, Baienfurt durchgeführt.

Erforderlich ist jedoch eine vorherige Anmeldung per Telefon unter 0751 / 95893577. Es kann außerhalb der Geschäftszeiten eine Sprachnachricht hinterlassen werden und es wird dann wegen eines konkreten Termins zurückgerufen. Ebenso ist eine Anmeldung unter E-Mail testzentrum@achtalapotheke.de möglich oder unter der Internetadresse www.achtalapotheke.de. Auch in diesen Fällen erfolgt wegen eines konkreten Termins ein Rückruf. Deswegen bitte immer die Telefonnummer angeben.