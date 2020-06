Corona-Pandemie kostet Baienfurt 1,4 Millionen Euro

Die Corona-Epidemie kostet die Gemeinde Baienfurt rund 1,4 Millionen Euro. Stand: Mai 2020. Diese Schätzung hat Gemeindekämmerer Robert Hoffmann dem Gemeinderat in der Mittwochsitzung präsentiert. Hoffmann legte freilich großen Wert auf die Feststellung, dass es sich dabei nur um eine Momentaufnahme handle und niemand vorhersagen könne, wie sich das Ganze noch entwickle. Baienfurt, so scheint es, ist in der Corona-Epidemie bisher noch ganz gut davongekommen.

Der größte Posten in der Kalkulation des Kämmerers sind die Vorauszahlungen der Gewerbesteuer. Diese Steuer steht im Haushalt 2020 mit insgesamt 3,5 Millionen Euro zu Buche. Hoffmann rechnet damit, dass sich die Vorauszahlungen der Corona-Krise wegen um rund 1,02 Million Euro reduzieren.

Zweitgrößter Posten ist der Anteil an der Einkommenssteuer, die mit 4,418 Millionen Euro veranschlagt ist. Er nimmt nach Rechnung Hoffmans voraussichtlich um 468 000 Euro ab. Die Elternbeiträge für die Baienfurter Kindergärten, die auf Beschluss des Gemeinderats für die Monate April und Mai auf Null reduziert wurden, stehen mit einem Minus von 63 000 Euro zu Buche.

Mehrausgaben gab es einige: so 50 000 Euro als Zuschuss fürs Hoftheater, ein verlorener Zuschuss, 40 000 Euro für die Mietcontainer der Schule, ein vorbildliches Hygiene-Projekt, und 10 000 Euro für Schutzkleidung in der Schule. Zwei Soforthilfe-Leistungen des Landes bringen der Gemeinde Einnahmen von insgesamt rund 86 500 Euro, die Hälfte davon sind Einnahme-Ausfälle in den Kindergärten.

Was Hoffmann nicht thematisierte: Baienfurt verfügt rund 18 Millionen Euro nach wie vor über eine große Rücklage. Vor allem deswegen, weil der Neubau der Gemeinschaftsschule wegen zu geringer Anmeldezahlen, die sich fürs neue Schuljahr wieder erheblich erhöht haben, zunächst zurückgestellt wurde.

„Wir sind bisher noch gut weggekommen. Oder sehen Sie das anders?“ fragte G+U-Sprecher Uwe Hertrampf den Kämmerer. Der hielt sich bedeckt. Das Ganze entwickle sich rasant und sei schwierig zu bewerten. Insgesamt aber befinde man sich in Baienfurt im „grünen Bereich“.

CDU-Sprecher Artur Kopka bedankte sich beim Kämmerer für die „positive Zukunfts-Prognose“, befürchtete aber eine höhere Kreisumlage. „Das wäre kontraproduktiv“, fand Bürgermeister Günter A.Binder. Er hoffe doch, dass der Landkreis die Gemeinden unterstützt.

Eine für die Gemeinde ganz positive Nachricht gab es in der Ratssitzung, die erneut in der Gemeindehalle mittels extra installierter Mikro- und Lautsprecheranlagen stattfand, dann auch noch. SPD-Gemeinderat Arthur Pfau, führendes Mitglied der Hallenbad-Genossenschaft, teilte mit, dass das Bad seit Dienstag dieser Woche nach wochenlanger Schließung wieder geöffnet ist. „Einen besonderen Zuschuss der Gemeinde brauchen wir nicht“, versicherte Pfau.