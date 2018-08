Circus Barnum ist zu Gast in Baienfurt

Unter dem Motto „ Jetzt wird’s tierisch“ zeigen 60 Artisten und Circus-Tiere und Artisten vom 17. bis 19. August ihr können, teilt der Circus mit. Markus Kaiser trainiert und präsentiert einen bunten Zug aus Kamelen, Lamas, ungarische Rindern und Argentinischen Zwergponys.

An den seidenen Tüchern zeigt Romina Barnum in zehn Metern Höhe ihr Können. Feuerspucker, Schlangenakrobatiker und Kunstreiter sorgen für gute Laune. Die Vorstellungen in Baienfurt sind am Freitag, 19 Uhr, Samstag, 16 und 19 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr. Karten gibt es täglich an der Circus-Kasse.

Circus Renz gastiert in Aldingen