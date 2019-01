Christine Prayon zeigt „Diplomanimatöse“

Christine Prayon tritt am Sonntag, 17. Februar, ab 19.15 Uhr mit ihrem Programm „Diplomanimatöse“ im Hoftheater Baienfurt auf. Christine Prayon ist Teil der „Heute Show“.

Ihr Programm passt in keine Schublade, heißt es in der Ankündigung. Prayon imitiert einige Präsidenten, singt, zerstört den einen oder anderen bewegenden Moment und zeigt möglichst viel Haut. Sie wird sich dieses mal wieder nicht festlegen, ob es sich bei ihrem Programm um Kabarett, Comedy oder eine Heizdeckenverkaufsveranstaltung handelt, so die Pressemitteilung. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 21,80 Euro, ermäßigt 19,05 Euro, an der Abendkasse 23 Euro, ermäßigt 20,50 Euro. Karten für gibt es unter www.tickets.schwäbische.de