Bürgerstiftung Baienfurt dankt Willi Muschel

Als die Bürgerstiftung Baienfurt im Dezember 2011 aus der Taufe gehoben worden ist war, Willi Muschel schon im Vorbereitungsteam tätig. Er ist mit der Gründung zum Vorstandsvorsitzenden gewählt worden und seitdem für die Bürgerstiftung im Einsatz.

Muschel hatte die innere Organisation aufzubauen und erste Unterstützungsmaßnahmen auszuführen. In allem betrat man Neuland. Freilich fand er in Notar Helmut Steinhauser und Josef Wurm als Vorsitzendem des Stiftungsrats Unterstützung. Als Vorstandsvorsitzendem oblag es aber immer ihm, den richtigen Weg zu beschreiten.

Die anfangs erhofften Erträge aus dem Stiftungskapital brachen durch den Zinsverfall total weg. Es waren Wege zu suchen, als Stiftung trotzdem aktionsfähig zu bleiben. Spenden, die Erträge aus dem Betrieb des Bürgerbusses und vor allem auch Zuwendungen vom Wohltätigkeitsturnier von Roland Tagliaferri ermöglichten dies. So war es in den vergangenen zehn Jahren möglich, in etwa 60 Einzelprojekten mit einem Volumen von ca. 35000 Euro Unterstützungen zu gewähren. Besondere Aktionen waren die Aufstellung und Betreuung einer Bücherkiste auf dem Marktplatz und der erst vor zwei Jahren gegründete „Soziale Fahrdienst“.

Willi Muschel hat mit ruhiger Hand und wohlüberlegt die Bürgerstiftung gelenkt. Entscheidungen wurden immer sehr einvernehmlich, in gemeinsamen Sitzungen des Stiftungsrats mit dem Vorstand getroffen. Zum zehnjährigen Bestehen kann die Bürgerstiftung auf eine gute Dekade zurückblicken.

Willi Muschel hat in ungezählten Stunden hervorragende Aufbauarbeit geleistet, Impulse gegeben und viel selbst angepackt. Er war sich auch nicht zu schade, den Bürgerbus selbst zu säubern um ihn dann wieder dem nächsten Nutzer sauber zur Verfügung stellen zu können.

Nun hat Willi Muschel als Vorstandsvorsitzender aufhören wollen. Er war aber doch bereit, als Stellvertreter des neuen Vorstandsvorsitzenden für einige Zeit weiter mit Rat und Tat in der Bürgerstiftung mitzuarbeiten.

Im coronabedingt sehr kleinen Kreis brachten ihm einige Weggefährten in Vertretung des Stiftungsrats und Vorstands bei einem gemeinsamen Frühstück den Dank für seine Leistung, für seine ständige Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft und seine nette Art im Umgang miteinander zum Ausdruck.