In der Toilette einer Schule in der Ravensburger Straße in Baienfurt haben am Mittwoch kurz nach 17.30 Uhr Unbekannte Papier aus einem Spender entnommen und angezündet.

Die Freiwillige Feuerwehr rückte laut Polizeibericht mit zwei Fahrzeugen an. Ob Sachschaden entstanden ist, ist bislang unklar. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und bittet unter Telefon 0751/8036666 um sachdienliche Hinweise.