Brass Band Oberschwaben-Allgäu spielt in Baienfurt

Mit neuem Schwung steigt die Brass Band Oberschwaben-Allgäu in die Kirchenkonzert-Saison ein, heißt es in einer Ankündigung. Denn seit diesem Sommer wird das Ensemble vom jungen Schweizer Dirigenten Enrico Calzaferri geleitet.

Im Zentrum des Konzerts am Sonntag, 25. November, um 16.30 Uhr in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Baienfurt steht das Werk „Pilatus“ von Steven Reineke. Dieses offenbart alle klanglichen Facetten einer Brass Band, technische Virtuosität, große dynamische Bandbreite, einen warmen und vollen Sound. Solistische, kräftige oder liebliche Passagen wechseln sich ab. Im Kontrast dazu steht das moderne Solowerk „Dahaam“ für Cornet und Flügelhorn. Mit „O Magnum Mysterium“ oder „I’ll walk with god“ werden auch die ruhigen Stücke mit Choralcharakter im Programm nicht fehlen.

Der Eintritt an der Abendkasse kostet zehn Euro.