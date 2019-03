Brand unterbricht Feuerwehr-Hauptversammlung

Mehr als 67 Einsätze unterschiedlichster Art haben die Baienfurter Feuerwehrleute im vergangenen Jahr absolviert. Dabei handelte es sich hauptsächlich um technische Hilfeleistungen, aber auch um einige Brände kleinerer und mittlerer Art, wie Hauptbrandmeister Stefan Forderer bei der Hauptversammlung sagte. Prompt wurde die Versammlung durch einen Einsatz unterbrochen: Die Feuerwehrleute wurden zu einem Kaminbrand gerufen, der jedoch beim Eintreffen bereits erloschen war, so dass die Wehr zur Versammlung zurückkehren konnte.

43 Aktive zähle die Einsatzabteilung, darunter vier Frauen. Die Aktiven seien tagsüber sehr gut verfügbar, so Stefan Forderer – und das in Zeiten schwindender Tagesalarmbereitschaft. Noch seien immer genug Einsatzkräfte in kürzester Zeit verfügbar. Laut Statistik fallen in Baienfurt tagsüber die meisten Einsätze an. Forderer dankte er den Arbeitgebern in und um Baienfurt, die es den Kräften ermöglichten, in jeder Situation ihren Arbeitsplatz verlassen zu können. Jugendfeuerwehrwart Fabio Maier erläuterte, dass aktuell 14 Jugendliche in der Jugendfeuerwehr Baienfurt aktiv seien. Sie sei die wichtigste Nachwuchsförderung der Wehr und müsse stetig ausgebaut werden, um in Zeiten schwindender Bereitschaft für soziales Engagement immer genügend Kräfte für das Ehrenamt stellen zu können, wie es in der Mitteilung heißt.

Ebenfalls berichtete Ehrenkommandant Josef Wurm von der Altersabteilung. Besonders hob der stellvertretende Kommandant Simon Schad die zentralen Werkstätten der Feuerwehr hervor, in denen sowohl in der Schlauch- als auch in der Atemschutzwerkstatt viele Dienstleistungen für Feuerwehren aus dem Landkreis getätigt werden. Allein in der Schlauchwerkstatt wurden über 60 000 Meter Schläuche gewaschen und geprüft. Für das kommende Jahr stehen unter anderem die Beschaffung eines neuen Mannschaftswagens sowie die Planung für die energetische und technische Sanierung der Feuerwache an.

Ehrungen und Beförderungen

Befördert wurden zum Feuerwehrmann/-frau: Daniel Binder, Lisa Dehm, Florian Frank, Thomas Geng, Carolin Hehl, Theresa Kempter, Jessica Kutter, Martin Mohring, Marco Rothärmel und Franz Wetzel.

Das Feuerwehr Ehrenzeichen des Landes Baden-Württemberg in Bronze erhielten Hauptfeuerwehrmann Muhammet Er, Joachim Kapler, Krämer Jürgen, Oliver Stern, Bernd Weiß, Löschmeister Martin Pfeffer sowie Hauptbrandmeister Stefan Forderer.

Höchste Ehrung an diesem Abend stand für Hauptlöschmeister Thomas Jerg an. Über 40 Jahre im Dienst der Feuerwehr. Hierfür wurde er mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet. Der Stellvertretende Kreisbrandmeister Norbert Fesseler überbrachte Glückwünsche seitens des Landkreises und der Landesregierung an alle Geehrten.