In einem alten Fabrikgebäude in der Niederbieger Straße hat es am Mittwochabend gebrannt. Das teilt die Polizei mit. In einem Kamin war es zu einer ungewollten Rauchentwicklung gekommen, die durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden konnte. Schaden entstand keiner. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren mit vier Fahrzeugen vor Ort.