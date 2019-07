Blitzermarathon zwischen Baienfurt und Aitrach ist gestartet

Das Lasermessgerät ist aufgestellt, die Verkehrspolizei bezieht ihre Position an der Kontrollstelle: Am Montagmorgen um 10 Uhr begannen auf der Landstraße zwischen Baienfurt und Bergatreute die angekündigten Geschwindigkeitskontrollen. In den Sommermonaten vom 15. Juli bis 6. Oktober wollen das Landratsamt Ravensburg und die Verkehrspolizeidirektion des Polizeipräsidiums Konstanz in einzelnen Zeiträumen auf der L314 zwischen Baienfurt und Aitrach gemeinsam die Einhaltung der höchstzulässigen Geschwindigkeit überwachen. Die „Schwäbische Zeitung“ war am ersten Messtag dabei und erfuhr spannende Dinge rund ums Thema „Blitzen“.

„Unser oberstes Ziel ist es Unfälle, aufgrund überhöhter Geschwindigkeit zu verringern“, sagt Detlef Wysotzki, Leiter der spezialisierten Verkehrsüberwachung der Verkehrspolizei Sigmaringen. Gemeinsam mit seinem Kollegen hat er eine Kontrollstelle, rund zwei Kilometer entfernt von der Geschwindigkeitsmessanlagen, eingerichtet. Die Messanlage wurde von einem Mitarbeiter des Ravensburger Landratsamtes neben der Fahrbahn in Richtung Bergatreute auf Höhe des alten Waldbad Baienfurt aufgebaut.

Schon seit längerem steht die Landstraße 314 in der Diskussion: Die Gemeinde Baienfurt fordert einen separaten Radweg entlang der Straße nach Bergatreute. Nachdem im letzten Jahr dort ein Fahrradfahrer tödlich verunglückte, beschäftigt das Thema auch weiterhin die Bewohner von Baienfurt und Bergatreute. Um die potenziell gefährlichen Stellen in Angriff zu nehmen, haben die Behörden beschlossen, dort verstärkt Kräfte einzusetzen. „Wir wollen miteinander und nicht nebeneinander arbeiten“, sagt Wysotzki. Bereits 2014 kam es zu aufällig vielen Unfällen an der Landstraße. Diese Zahl konnte jedoch durch eine ähnliche Aktion im darauffolgenden Jahr wieder reduziert werden, so Wysotzki. Nun soll durch erneute Geschwindigkeitskontrollen im Bereich der L314 wieder auf die potenzielle Gefahr hingewiesen werden.

Bei den Geschwindigkeitskontrollen möchte die Polizei außerdem besonderes Augenmerk auf Motorradfahrer richten. Grund dafür sei laut Polizeipräsidium Konstanz die Zahl der auf den Straßen verunglückten Motorradfahrer, welche durch bisherige Maßnahmen nicht reduziert werden konnten. Oftmals sei überhöhte Geschwindigkeit als Unfallursache festgestellt worden. Gerade deshalb sei auch für das Landratsamt die Kooperation der Behördern wichtig: „Motorräder haben ihre Kennzeichen hinten. Bei den meisten Gechwindigkeitsmessanlagen wird allerdings nur das vordere Kennzeichen erfasst“, erklärt der Landratsamtmitarbeiter. Motorräder können sich somit ohne Konzequenzen von einer Messanlage aufnehmen lassen. Da bei der Kooperation allerdings die Fahrer unmittelbar nach einem Geschwindigkeitsverstoß an der Kontrollstellen der Polizei angehalten werden, bekommen nun auch diesen Fahrern die Konzequenzen für ihr Verhalten zu spüren. Zusätzlich warten zwei Motorradspezialisten der Polizei an der Kontrollstelle, um das Fahrzeug, wenn nötig zu prüfen.

Damit der Landratsamtmitarbeiter die Polizisten über einen Geschwindigkeitsverstoß informieren kann, kommuniziert er über Funk mit der Kontrollstelle. Neben dem Kennzeichen teilt er auch die Geschwindigkeit, sowie eine Beschreibung des Fahrzeugs und des Fahrers mit. Zwar sei laut des Mitarbeiters das Landratsamt für die Bußgeldabrechnung zuständig, durch die Kommunikation bekomme die Polizei jedoch die Möglichkeit, den Fahrer einer allgemeinen Fahrzeugkontrolle zu unterziehen, um mögliche weitere Verstöße aufzudecken.

An diesem Morgen ist jedoch nur wenig Verkehr auf der Landstraße. Die Fahrer scheinen entweder von dem angekündigten Blitzmarathon erfahren zu haben und sind deshalb besonders ordnungsgemäß unterwegs, oder die Leute haben es zu dieser Tageszeit einfach nicht eilig. „Den meisten Verkehr haben wir zu Berufszeiten oder in den Abendstunden“, erzählt Wysotzki. Die Entspannung der Fahrer merkt man auch, als die Polizei kurzerhand beschließt die Zeit für eine unabhängige Verkehrskontrolle zu nutzen. Während Polizeihauptkommisar Wysozki die Fahrer zur Kontrolle rauswinkt, überprüfen die übrigen drei Kollegen die Fahrer, ihre Papiere und die jeweiligen Fahrzeuge.

Für die Geschwindikeitskontrollen an der L314 zwischen Baienfurt und Aitrach haben die Behörden einen längeren Zeitraum mit Etappenmessungen geplant. „So kann man auch die Entwicklung sehen“, sagt Wysotzki. In Absprache mit dem Landratsamt werden sie die Kotrollstellen auf unterschiedliche Straßenabschnitte verteilen. Außerdem würden unterschiedliche Geräte wie Laserpistolen/ Radarpistolen, Lichtschrankenmessgeräte oder Videofahrzeuge eingesetzt werden, erklärt Wysotzki.

Nach Angaben des Landratsamtmitarbeiters wurden auf der Strecke schon Geschwindigkeiten von 180 Stundenkilometer, statt der erlaubten 100 Kilometer pro Stunde gemessen. Damit stellen die Raser nicht nur ein Problem für andere Autos oder Fahrradfahrer dar, sondern auch für die Wanderer des Jakobsweges die Landstraße kreuzen müssen. „Diese Strecke hat ein erhöhtes Gefahrenpotenzial, deswegen sind wir auch außerhalb der Aktion monatlich in diesem Gebiet unterwegs“, erzählt der Mitarbeiter.

In ihrer Schicht betreuen die Mitarbeiter des Landratamtes meist zwei Messstellen für zwei Stunden. Dabei wählen sie vorallem Hotspots wie Schulen, Kindergärten oder andere unfalltächtige Stellen. Ihre Aufgabe bestehe dann darin, auf die Messeineinheit aufzupassen und deren Einstellung, wie Ausrichtung, Blende oder Belichtung, zu optimieren, erklärt der Mitarbeiter. „Nachts sind wir nicht unterwegs. Das wäre zu gefährlich“, sagt er. Manchmal kämen kontrollierte Personen auf die Mitarbeiter zu. Einige wollen sich dann zwar nur ihren Verstoß erklären lassen, andere wiederum ihren Ärger über die Kontrolle loswerden, so der Mitarbeiter.

Für die Mitarbeiter des Landratsamtes sind neben neben technischem Verständnis, einer sauberen Arbeitsweise und ein Gefühl für Gerechtigkeit wichtig: „Ich könnten die Messgeräte auch verstecken“, sagt der Mitarbeiter. Ihm gehe es aber vorallem um präventive Arbeit. Die Fahrer sollen durch die Messgeräte an die Geschwindigkeitsbegrenzung erinnert werden. „Wenn wir immer wieder an der gleichen Stelle stehen, entsteht vielleicht eine Verknüfung“, erklärt er.

An diesem Tag misst das Landratsamt mit einer Lasermesstechnik. Dabei entsteht eine Art Lasertunnel. Auf einer Länge von acht Metern wird dann die Geschwindigkeit errechnet. Wer von dem Messgerät erfasst wird, bekommt seinen Verstoß aber nicht zwangsläufig sofort mit. Nicht alle „Blitzer“ blitzen automatisch. Der Blitzer sei lediglich dafür da, um die Bildqualität zu erhöhen, erklärt der Mitarbeiter. Der klassische „Blitzer“-Moment hat somit nichts mit dem Messergebnis zu tun.

Nach der zweistündige Kontrolle haben, neben ein paar neugierigen Blicken, aus den vorbeifahrenden Autos, nur eine Handvoll Autos die Höchstgeschwindigkeit überschritten. Ein Autofahrer brachte es dabei auf 120 statt der erlaubten 100 Kliometer pro Stunde. Seinen Bußgeldbescheid erhält er wahrscheinlich erst in vier Wochen, da dass Messgerät nur alle zehn Tage ausgelesen wird.

Der Landratsamtmitarbeiter ist mit dem Ergebis zufrieden. „Null wäre natürlich das perfekte Ergebnis“, sagt er. Das wäre tatsächlich auch schon vorgekommen. Doch nicht alle Autofahrer halten sich an die offiziellen Geschwindigkeitsbegrenzungen: „Manche Verkehrsteilnehmer kann man nur über ihren Geldbeutel zur Vernunft bringen.“

Auf seinem Monitor kann der Landratsamtmitarbeiter die Geschwindigkeit der Fahrzeuge überwachen (Foto: Hannah Bucher)