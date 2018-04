Binder: „Wir brauchen die Firma Kappler weiterhin“

Die Gemeinde Baienfurt werde auch in Zukunft mit der Firma Kappler (Umwelt-Service) in Baindt eng zusammenarbeiten, versicherte Bürgermeister Günter A. Binder jetzt in einer Stellungnahme vor dem Gemeinderat.

Binder bezog sich damit auf Irritationen, die die Gemeinderats-Debatte über den Kauf einer eigenen Kehrmaschine durch die Gemeinde Baienfurt bei der Firma Kappler ausgelöst hatte. Dabei war unter anderem von Terminproblemen die Rede (SZ vom 28. März). Die Zusammenarbeit mit der Firma Kappler sei „sehr gut und vertrauensvoll“, sagte Binder jetzt im Gemeinderat. Die Gemeinde Baienfurt brauche die Firma Kappler weiterhin, auch bei der Reinigung von Kanälen und bei der Frühjahrs- und Herbstreinigung. Die eigene kleine Kehrmaschine werde, wie vom Gemeinderat beschlossen, auch deshalb angeschafft, weil sie besonders preisgünstig sei.