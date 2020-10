Betrunkener wird in Baienfurter Gaststätte aggressiv

Die Bundesregierung drängt auf entschiedene Maßnahmen gegen eine weitere Verschärfung der Corona-Situation. Bundeskanzlerin Angela Merkel appellierte an die Länderchefs: „Wollen wir einen beherzten Schritt machen, oder uns wieder Woche für Woche treffen wie im Frühjahr“, sagte die CDU-Politikerin nach Angaben von Teilnehmern am Mittwochnachmittag bei der Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin.

Schon vor der Konferenz hatte Regierungssprecher Steffen Seibert erklärt, dass die Verhandlungen sehr schwierig werden könnten und in den ...