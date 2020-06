Betrunkener Motorradfahrer verursacht Unfall

Erheblich alkoholisiert ist laut Polizei ein 50-jähriger Suzuki-Fahrer gewesen, der am Donnerstag gegen 19.15 Uhr von Staig kommend auf der B 32 fuhr. Mutmaßlich infolge des Alkoholkonsums fuhr der Mann an einer Kreuzung auf ein Auto auf und fiel dabei um. Bei der Kontrolle durch die Polizei stellte diese bei dem 50-Jährigen einen Atemalkoholwert von mehr als 1,6 Promille fest. Der Unfallverursacher wurde anschließend zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus gebracht. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. An dem Auto entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.