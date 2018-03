Laut Polizeibericht zu seiner eigenen Sicherheit ist am Dienstag gegen 22.30 Uhr in der Waldseer Straße in Baienfurt ein 23-jähriger Mann von Polizeibeamten in Gewahrsam genommen worden. Der Betrunkene torkelte auf der Straße umher, eine Verständigung mit ihm war offenbar nicht möglich. Nach einer ärztlichen Untersuchung wurde der 22-Jährige auf Anordnung einer Richterin zur Ausnüchterung ins Polizeirevier gebracht.