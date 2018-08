Betrunkener kommt in Gewahrsam

Sichtlich betrunken und obendrein vermutlich unter Drogeneinfluss hat ein 24-Jähriger am Donnerstag am frühen Morgen in einem Wohngebäude randaliert.

Laut Polizeibericht ließ sich der aggressive Mann auch durch die hinzugerufene Polizei nicht beruhigen. Da weitere Störungen des Betrunkenen nicht hätten ausgeschlossen werden können, wurde der 24-Jährige, der die eingesetzten Polizisten übel beleidigt haben soll, auf richterliche Anordnung in Ausnüchterungsgewahrsam genommen.