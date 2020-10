Betrunkener behält Unfallhergang für sich – Polizei sucht Zeugen

Die Polizei hat in der Nacht auf Samstag einen betrunkenen Autofahrer in einem beschädigten Fahrzeug angehalten – doch der Mann wollte nicht verraten, wo der Schaden herkommt. Nun sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zur Unfallstelle machen können. Der 22-jährige Fahrer des VW Polo war betrunken, als die Polizei ihn am Samstag gegen 3.45 Uhr in Baienfurt im Bereich der Schussentalstraße/Mochenwanger Straße anhielt und kontrollierte, wie es im Polizeibericht heißt. Aufgrund seines Zustandes wurde ihm demnach eine Blutprobe entnommen und der Führerschein gleich einbehalten. Er wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt. Die vordere Stoßstange des Polos war laut Polizei stark beschädigt. Wo und wie der Schaden entstanden ist, habe der Mann aber nicht verraten wollen. Wer Angaben hinsichtlich der Unfallstelle machen kann, den bittet die Polizei, sich beim Revier Weingarten, Telefon 0751 / 8036666, zu melden.