Betrunkener Autofahrer gestoppt

Anzeichen von Alkoholeinwirkung hat eine Streifenwagenbesatzung bei einem 56-jährigen Autofahrer festgestellt, den sie in der Nacht zum Sonntag gegen 0.50 Uhr in der Ravensburger Straße in Baienfurt anhielten und überprüften. Nach einem Alkoholtest, der 0,35 Promille ergab, untersagten die Beamten die Weiterfahrt des Autofahrers. Er hat nun mit einem Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot zu rechnen.