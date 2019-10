Bernhard Hoecker und Wigald Boning sind im Hoftheater

Wigald Boning und Bernhard Hoecker kommen am Mittwoch, 16. Oktober, ins Hoftheater nach Baienfurt. Das Programm „Gute Frage“ beginnt um 20.15 Uhr. Boning und Hoecker gehen dabei laut Mitteilung ohne festen Rahmen auf die Fragen des Publikums ein. Eintrittskarten gibt es beim Hoftheater montags bis freitags von 17 bis 20 Uhr unter der Telefonnummer 0751 / 56111010 sowie per E-Mail an ticket@hoftheater.org oder zum daheim Ausdrucken unter www.hoftheater.org. Foto: Veranstalter