Beim Rückwärtsfahren Roller übersehen

Auf dem Penny-Parkplatz in der Niederbieger Straße in Baienfurt ist am Mittwoch kurz vor 17 Uhr ein Motorrollerfahrer von einem Pkw bei einem Parkmanöver angefahren und zu Fall gebracht worden. Der Mann musste laut Polizei mit nur leichteren Verletzungen ins Krankenhaus.

Die 47-jährige Unfallverursacherin fuhr rückwärts aus einer Parklücke. Dabei übersah sie einen hinter ihr querenden Motorroller. Bei dem Zusammenstoß stürzte der 48-jährige Rollerfahrer. Es entstand Sachschaden von mindestens 1000 Euro.