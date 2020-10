Beim Filmfestival „abgedreht“ haben Nachwuchsfilmemacher ihr können gezeigt. Die Filme sind teils während der starken Kontaktbeschränkungen im Frühjahr entstanden.

Sehr zur Freude der Gäste, der jungen Filmemacher aber auch der Veranstalterinnen Veronika Baum und Heidi Heist hat das 16. Filmfestival „Abgedreht“ unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften und Hygieneregeln am Freitag im Hoftheater Baienfurt stattgefunden. Lange war unsicher, ob und wie es in dieser besonderen Corona-Zeit zu realisieren sein würde.

Das Filmfestival ist über die Jahre zu einer festen Größe in der Jugendkultur geworden und hat sich einen Namen gemacht in der Region. Es richtet sich an junge Menschen zwischen 8 und 24 Jahren. Es will ein Forum bieten für kreative, neue und junge Filmideen und deren Umsetzung . Die große Resonanz und die zahlreichen Einreichungen machen deutlich, welch großen Aufforderungscharakter dieses innovative Projekt hat.

Kreative Ideen in der Pandemie

Trotz Corona hatten es einige unermüdliche, junge Menschen geschafft, in der strengen Pandemiezeit kreative filmische Ideen zu entwickeln und umzusetzen. So entstanden an Schulen und in diversen Kleingruppen die nominierten Filme: „Sicherheitsnadel“, „The Wonder Weapon“, „Der letzte Schrei“ oder „Safety Pin“ sowie Filme über den Shut-down: „What to do next“ oder „Hit the Panic Button“.

„Abgedreht“ wurde in diesem Jahr ergänzt durch ein internationales Projekt; Gerade noch vor Ausbruch der Pandemie konnte „Weltwärts“ verwirklicht werden: eine Begegnung junger Menschen aus Uganda und Deutschland in Masaka. Mehrere Trailer sind das Ergebnis dieses von „abgedreht“ organisierten Treffens: ein spannender filmischer Blick auf die gemeinsame Zeit: Die Begeisterung über den Austausch wirkte ansteckend und der Funke sprang auf das Publikum über. Die Begegnung beider Gruppen in Deutschland musste allerdings – coronabedingt – auf das nächste Jahr verschoben werden.

Gesellschaftliche Fragestellungen

In der besonderen Atmosphäre des Hoftheaters Baienfurt wurden die nominierten Filme einer breiten Öffentlichkeit präsentiert und die Gewinner prämiert. Die jungen Filmamateure setzten sich in witziger oder kritischer Form mit aktuellen gesellschaftlichen Fragestellungen auseinander. Im Fokus der Bewertung standen: Themennähe, Dramaturgie, Bildsprache, Kameraführung sowie künstlerische und technische Gestaltung.

Als Gäste begrüßten die beiden Veranstalterinnen Ulrike und Bernhard Stegmann von AV Medien Film und Fernsehen GmbH. Sie führen ein Unternehmen mit 35 Mitarbeitern, das ein großes Spektrum an Genres in seiner Produktion realisiert: Spielfilme, Dokumentarfilme, Dokudramen aber auch Werbung und Imagefilme für Industrie und Institutionen. Im Interview mit Moderator Uli Boettcher konnten die Filmprofis die „Youngsters“ an ihren vielfältigen Erfahrungen teilhaben lassen und sie für das Filmemachen begeistern und motivieren. Moderator Uli Boettcher inspirierte souverän mit Sprachwitz und Einfallsreichtum.

Blick aufs nächste Wettbewerbsjahr

Bedingt durch das reduzierte Platzangebot war der Abend viel zu schnell ausgebucht. Um aber dennoch ein breites Publikum zu erreichen wurde das Filmfestival über Vimeo, Youtube und Facebook gestreamt. So konnte sogar ein digitales Publikumsvoting ermöglicht werden. Keine Frage, dass auch die Freunde aus Uganda dabei waren: Mit einer Live-Schaltung waren sie direkt vor Ort, auch wenn die Technik ihre Tücken hatte. Aber „Uganda ist eben auch sehr weit weg“, so Uli Boettcher.

Mit dem Thema „Über den Tellerrand“ gaben die Veranstalterinnen einen Ausblick auf den nächsten Wettbewerb im Jahr 2021.