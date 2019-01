Bei Inka Meyer trägt der Teufel Parka

Inka Meyer kommt mit ihrem Programm „Der Teufel trägt Parka“ am Sonntag, 13. Januar, um 19.15 Uhr ins Hoftheater Baienfurt.

Dazu heißt es in der Pressemitteilung: „Vieles, was wir tragen, ist untragbar, erschreckt nur die Katze und regt die Nierenfunktion des Hundes an. Das alles wird von den Modekonzernen gestickt eingefädelt, damit sich ihre Gucci-Taschen mit unserer Kohle füllen. Die Chemie in den Schuhen macht uns krank, durch die Ananas-Diät sind wir ungenießbar. Und am Ende sind wir schön. Schön blöd. Doch, wenn wir an die neunjährige Näherin in Bangladesch denken, dann sollten wir eigentlich gar nicht mehr in den Spiegel schauen.“ Wie die Veranstalter mitteilen, richtet sich die Satire-Veranstaltung auch an die Herren der Schöpfung.

Karten gibt es im Vorverkauf (VVK) zu 20,70 Euro, ermäßigt 17,95 Euro, inklusive VVK-Gebühr. An der Abendkasse kostet der Eintritt 22 Euro, ermäßigt 19,50 Euro. Unter www.inkameyer.de gibt es weitere Infos.