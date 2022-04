Bei Benefizveranstaltung kommen 19 490 Euro zusammen

Der Baienfurter Bürger Roland Tagliaferri erreichte mit der Benefizveranstaltung „Fußball für ein besseres Leben“ eine Spendensumme von 19 490 Euro. Davon gehen 6575 Euro an die Beratungsstelle Brennessel e.V. in Ravensburg, 6485 Euro an den Ambulanten Kinderhospizdienst Amalie und 6430 Euro an die Bürgerstiftung Baienfurt. Zusätzlich gehen 1000 Euro an die Mitmenschen in der Ukraine, wie mitgeteilt wird. Den Mitmenschen zu helfen, denen es nicht so gut geht, ist seit weit mehr als 30 Jahren ein Anliegen des Baienfurter Bürgers Roland Tagliaferri. Er rief 1987 die Benefizveranstaltung ins Leben. Bei einer kleinen Zusammenkunft bedankten sich die beiden Schirmherren Minister a.D. und langjähriger Abgeordneter des Landtags von Baden-Württemberg, Rudi Köberle und Günter A. Binder, Bürgermeister von Baienfurt, beim Initiator der Aktion.