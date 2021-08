Baufahrzeug und Wohnanhänger beschädigt

Ein Radlader und ein Wohnanhänger sind am vergangenen Wochenende auf einem umzäunten Abstellplatz in der Straße „Am Föhrenried“ in Baienfurt beschädigt worden.

Unbekannte haben laut Polizei an beiden Fahrzeugen Scheiben beschädigt und Verkehrsschilder auf dem Boden verteilt. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter der Telefonnummer 0751/8036666 um sachdienliche Hinweise.