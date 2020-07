Bau- und Sparverein wirbt um Baienfurter Bauprojekt

Der Bau- und Sparverein Ravensburg (BSV) hat nicht nur in seinem Kerngebiet, in den Städten Ravensburg und Weingarten, eine Fülle von Projekten betreut, sondern auch in Nachbargemeinden wie Vogt und Schlier sowie zusammen mit anderen in Fronreute und neuerdings in der Stadt Tettnang.

Kommt er möglicherweise auch zum Zuge, wenn es um das Konzeptvergabeverfahren für ein Projekt der Gemeinde Baienfurt im Neubaugebiet Altdorfer Ösch geht? Dort besitzt die Gemeinde ein Grundstück, das Platz für bis zu 24 Wohnungen bieten könnte, wie Bürgermeister Günter A. Binder im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung berichtete.

Keine Vorentscheidung

Ein eher kleiner Teil davon, so der Schultes, soll im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus realisiert, also zu besonders günstigen Mietpreisen angeboten werden. Aus der Mitte des Gemeinderats kam nun die Anregung, den dabei besonders kompetenten und erfahrenen Bau- und Sparverein, eine Genossenschaft, ins Ortsparlament einzuladen. Bürgermeister Binder legte dabei Wert auf die Feststellung, dass damit keine Vorentscheidung im Konzeptvergabeverfahren für das Gemeindegrundstück verbunden sei.

Wohnrecht auf Lebenszeit

Lothar Reger, Vorstand des Bau- und Sparvereins, der schon im Jahre 1903 gegründet wurde, rund 1040 eigene Wohnungen besitzt und 3100 Wohnungen in Fremdverwaltung betreut, skizzierte die Vorteile einer Genossenschaft: Jeder erwirtschaftete Euro bleibe in der Genossenschaft, es gebe ein Wohnrecht auf Lebenszeit, die Mieten lägen deutlich unter den üblichen Mieten, soziale Quartiersarbeit mit sogenannten Hauspaten sei dem BSV besonders wichtig.

Reger stellte unter anderem das Holzhybridhaus in Weingarten mit 25 Mietwohnungen und fünf Senioren-Appartements sowie das Neubaugebiet im Tettnanger St.-Anna-Quartier vor. Es umfasst 127 genossenschaftliche Wohnungen und wird von fünf Partnern realisiert. Von der Stadt Tettnang, der katholischen Kirchengemeinde, der Baugenossenschaft Familienheim Schwarzwald-Baar-Heuberg, dem Bau- und Sparverein Ravensburg und der Stiftung Liebenau.

Es handle sich ausschließlich um 127 genossenschaftliche Mietwohnungen, von denen 30 Prozent zu einem monatlichen Mietpreis von sieben Euro je Quadratmeter, 20 Prozent zu 9,50 Euro je Quadratmeter und die übrigen für bis zu 14,50 Euro je Quadratmeter vermietet würden, sagte Lothar Reger. Mieterhöhungen innerhalb von fünf Jahren werde es nicht geben.

Ob die Gemeinde Baienfurt mit dem Bau- und Sparverein ins Geschäft kommt, ist noch keine beschlossene Sache. Der BSV sei jedenfalls ein möglicher Anbieter, stellte Bürgermeister Binder fest.