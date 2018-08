Baienfurts Ringer wollen aufsteigen

In der heißen Phase der Vorbereitung auf die Oberligasaison haben sich die Ringer der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt in den Vorbereitungseinheiten wieder attraktive Sparringspartner eingeladen.

Um die Trainingseffektivität zu steigern, absolvierten die Ringer an jeweils zwei Wochenenden Technik-, Kraft- und Konditionseinheiten mit Ringern aus dem bayerischen Kottern sowie dem schweizerischen Erstligisten Einsiedeln. Schließlich haben die KG-Ringer große Ziele: Nach drei Vizemeisterschaften in den vergangenen Jahren wollen die Baienfurter in die Regionalliga aufsteigen.

Am ersten Kampftag der Saison am Samstag, 8. September, hat die KG frei und kann sich über die Stärken und Schwächen des ersten Gegners, dem Aufsteiger SV Fellbach, informieren. In Fellbach kämpft die KG am Samstag, 15. September. Der erste Heimkampf in der Baienfurter Sporthalle ist am 22. September gegen Nendingen.