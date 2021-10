Baienfurts Ringer stehen vor der Herbstmeisterschaft

Zum letzten Kampf der Vorrunde in der Regionalliga-Saison treten die Ringer der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt am Samstag (20 Uhr) beim KSV Tennenbronn an. Die Gastgeber haben mit 7:7 Punkten auf Platz fünf gerade so in der vorderen Hälfte der Tabelle Fuß gefasst.

Die KG-Mannschaftsleitung um Trainer Dariusz Jelen und Sportmanager Michael Merk will natürlich einen weiteren Erfolg. Damit würden die Baienfurter die Tabellenführung sichern und den punktgleichen Verfolger RG Hausen-Zell auf Abstand halten. Dass es dann auch zur Herbstmeisterschaft reichen würde, wäre ein willkommener Nebeneffekt, aber nur eine Zwischenstation zum anvisierten Saisonziel Titelgewinn.

Der KSV Tennenbronn hat immerhin den bisher einzigen KG-Bezwinger KSV Schriesheim mit 16:15 besiegt. Darin sehen Jelen und Merk allerdings keinen Gradmesser, denn Schriesheim steht mittlerweile auf der vorletzten Tabellenposition. Dennoch halten sie Wachsamkeit für geboten, zumal die Gastgeber durchaus ihre Trümpfe in der Hinterhand haben, die sich über das gesamte Mannschaftsgefüge verteilen. So ist Leon Schetterer in der 66-kg-Klasse genauso ein sicherer Punktesammler wie Fabian Reiner (75 kg, Greco) und Timo-Marcel Nagel (80 kg). Eine Herausforderung dürfte Christian Chira für David Stumpe im Schwergewicht darstellen. Jelen sieht aber gute Aussichten für seine Truppe, die den letzten Vorrundenkampf in voller Besetzung angehen wird.

Die KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt II gastiert am Samstag bei StTV Singen und kann die Hegauer im Falle eines Erfolgs von Platz drei verdrängen und die Position selbst einnehmen.