Baienfurts Ringer spenden für die Ukraine-Hilfe

Angesichts der sich immer mehr zuspitzenden dramatischen humanitären Lage in der Ukraine hat sich die Vereinsführung der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt in ihrer Ausschusssitzung für eine finanzielle Unterstützung der „Soforthilfe Ukraine“ ausgesprochen. Die Ringer hoffen, mit den gespendeten 1000 Euro „wenigstens einen kleinen Beitrag leisten zu können, um Leid zu mildern und den betroffenen Menschen in der Ukraine zu helfen“, wie es in der Mitteilung der KG heißt. Als die Baienfurter vor Jahren zum bislang letzten Mal in der 2. Bundesliga waren (ab Herbst wieder), stand in Ruslan Omeljantschuk ein erfolgreicher ukrainischer Ringer für die KG auf der Matte.

Danach hat er sich in seinem Heimatverein als Jugendtrainer um die ukrainischen Nachwuchsringer gekümmert. Bis heute stehen die KG-Verantwortlichen mit Omeljantschuk in Kontakt. Für seine Familie haben die KG-Ringer eine eigene Spendensammlung gestartet.