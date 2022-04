Baienfurts Ringer sichern sich einige Medaillen

Bei vier Einzelmeisterschaften sind zehn Ringer der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt erfolgreich gewesen. Fünf Titel gab es für die KG bei den württembergischen und südbadischen Meisterschaften, was den Sportmanager Michael Merk und Trainer Dariusz Jelen mit Freude vernommen haben. Auch Kämpfer des neuen Bundesligakaders der Baienfurter waren am Start.

Bei den Landestitelkämpfen der A-Jugend im Freistil in Spaichingen holte sich Willi Lehn (55 kg) durch einen Schultersieg über Yannik Hanke von der SG Weilimdorf den Titel. Danny Mayr (60 kg) musste sich im abschließenden Vorrundenkampf dem Neckarweihinger Felix Fecher mit 1:5 beugen, im Kampf um Platz drei und damit die Bronzemedaille besiegte das KG-Talent seinen Gegner Gentrit Mustafa vom KSV Wurmlingen technisch überlegen mit 14:5. Beide Baienfurter qualifizierten sich damit für die deutsche Meisterschaft im hessischen Hösbach (22. bis 24. April).

Auch in der Männer-Kategorie gaben KGler den Ton an. Bei den württembergischen Freistil-Meisterschaften in Korb bestimmte David Wolf in der 79-kg-Klasse das Geschehen. Kaum gefordert stürmte er mit drei technischen Siegen ins Finale, wo er gegen Raffaele Matrullo aus Livorno (Italien) durch einen 5:2-Erfolg den Titel erkämpfte. Furios startete auch Magomed Makaev (70 kg) mit drei überlegenen Poolsiegen ins Turnier und erreichte schließlich auch das Finale. Gegen Julian Kellermann (TSV Musberg) gab es beim 0:10 allerdings wenig zu bestellen. Heshmat Akbari (86 kg) verlor den Kampf um Platz drei gegen Beat Schaible (VfL Neckarweihingen) mit 4:14.

Im klassischen Stil präsentierte sich Valeriu Toderean (72 kg) bestens aufgelegt. Nicht mal eine Gegenwertung hielt ihn bei seinem Durchmarsch auf, und auch im Titelfinale zeigte er gegen Omar Avdalyan (AC Röhlingen) mit einem technischen 11:0 seine Klasse. Für David Stumpe (130 kg) gab es Bronze nach einem 11:0 gegen Aaron Gaus (KSV Winzeln). Im Gegensatz zu Platz zwei im freien Stil reichte es für Makaev in der Greco-Variante nicht zu einem Podestplatz. Im Kampf um Platz drei unterlag er dem Radolfzeller Artut Pinsach mit 0:9.

Bei den südbadischen Meisterschaften im freien Stil gewannen Alexander Tonn (57 kg) und Simon Weißhaar (92 kg) jeweils eine Silbermedaille. Tonn unterlag im Finale Mihail Lapp (RKG Freiburg) mit 4:14, Weißhaar verlor mit 0:10 gegen Lars Schäfle (ebenfalls RKG Freiburg). Ein besonderes Augenmerk von Merk und Jelen lag auf Marcel Käppeler, einem der Zugänge für die Saison 2022. Der Taisersdorfer überzeugte und wurde sowohl in der Greco-Kategorie (82 kg) in Radolfzell als auch im freien Stil (79 kg) in Wollmatingen südbadischer Meister.