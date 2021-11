Baienfurts Ringer setzen sich in der Regionalliga ab

Der Doppeleinsatz am vergangenen Wochenende hat den Ringern der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt in der Regionalliga den maximalen Punktgewinn gebracht. Zunächst besiegten die Oberschwaben den AB Aichhalden vor heimischem Publikum mit 25:10, einen Tag später gewann die KG bei der SVG Nieder-Liebersbach mit 18:13. Im Rennen um die Meisterschaft setzten sich die Achringer (20:2 Punkte) weiter ab. Die RG Hausen-Zell verlor beide Duelle am Wochenende – beim KSV Schriesheim mit 15:18, bei der WKG Weitenau-Wieslet mit 13:14 und hat nun 14:6 Punkte. Neuer Tabellenzweiter ist der ASV Ladenburg mit 16:6 Punkten.

Personell verändert waren die Baienfurter gegen den AB Aichhalden in die Rückrunde gestartet. In der erneut gut besuchten Baienfurter Sporthalle bot sich den lautstarken Fans anfangs ein ausgeglichenes Bild mit sogar kurzzeitigem Rückstand (6:7 nach vier Kämpfen). Doch schon bis zur Pause hatte der Tabellenführer den Spieß umgedreht. In der Schlussphase konnte sich die KG wieder auf ihr starkes Duo Valeriu Toderean (16:0 gegen Felix Rebstock) und David Wolf (16:0 gegen Daniel Eberhardt) verlassen.

Respektabel absolvierte Alexander Tonn seinen ungewohnten Part im griechisch-römischen Bereich gegen Radostin Shindov. In dessen Oberlage bekam Tonn aber seinen Arm nicht befreit, was dem Gästeringer eine Serie von Durchdrehern und am Ende einen 11:2-Sieg ermöglichte. Timofei Xenidis schlug seinen Kontrahenten Michael Manea mit 11:0. Der 15-jährige Ersatzmann Danny Mayr musste gegen Marin Filip mit 0:18 Tribut zollen. David Stumpes 11:0 gegen Andreas Trost egalisierte den Zwischenstand, Magomed Makaevs überlegener 19:3-Erfolg über Paul Niemann führte zum 10:7-Pausenvorsprung der Gastgeber.

Der neu ins Team gekommene Christoph Dornfeld baute durch ein 12:4 gegen Silas Louis Liedgens den Vorsprung aus. Adrian Wolny brauchte nicht mal eine Minute, um gegen Gabriel Hils mit 16:0 nachzulegen. Das Saisondebüt des Baienfurters Alexander Schaich lief beim 0:8 gegen Roman Brüstle noch nicht ganz rund, doch Valeriu Toderean und David Wolf brachten den Erfolg in trockene Tücher.

Wesentlich enger ging es beim Tabellenletzten SVG Nieder-Liebersbach zur Sache, wobei KG-Trainer Dariusz Jelen seine Akteure benachteiligt sah. Nach Auffassung Jelens legte Mattenleiter Meik Stahl die Passivitätsregel in mehreren Partien ziemlich großzügig aus, was laut KG-Trainer zu überhöhten Einzelergebnissen zugunsten der SVG-Ringer führte. „Zum Glück haben wir trotzdem gewonnen, aber es hätte auch eng werden können“, meinte Jelen. Ohne einen Vertreter in der 57-kg-Klasse lag die KG direkt mit 0:4 hinten. Xenidis besorgte gegen Oliver Kurth überlegen (16:0) den Ausgleich, bevor Tonn auch aufgrund der von Trainer Jelen geschilderten Situation gegen Konstantin Gutsev mit 2:14 unterlag. Auch Simon Weißhaar verlor mit 4:10 gegen Sebastian Otto. Mit 13:7 über Colin Eckert hielt Makaev die Baienfurter trotz eines Pausenrückstands von 6:9 im Rennen.

Dornfeld ließ die Gäste mit einem starken 15:9 gegen Alexander Graf näher heranrücken, bevor Wolny mit 7:3 gegen Vladut-Alexandru Stefan siegte und die Achringer erstmals in Führung brachte. Kurz konnten die Gastgeber nach Schaichs technischer Niederlage (2:17) gegen Sören Stein noch mal einen Vorsprung bejubeln, dann stachen die Trümpfe der Oberschwaben gewohnt souverän: Todereans 15:0 über Louis Lay ließ Wolf ein 16:0 gegen Luke Schneider folgen.