Baienfurts Ringer lassen sich auch von Ausfällen nicht stoppen

Die Ringer der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt sind in der 2. Bundesliga Süd weiter unaufhaltsam. Zwar mussten die Oberschwaben am Samstagabend in der Baienfurter Sporthalle die Gewichtsklasse Freistil bis 75 Kilogramm unbesetzt lassen sowie auf die Topkämpfer David Wolf und Adrian Wolny verzichten. Doch gegen die Wrestling Tigers Rhein-Nahe aus Bad Kreuznach gab es dennoch einen extrem knappen 16:15-Heimsieg. Die KG ist damit nach fünf Kampftagen als Spitzenreiter der 2. Bundesliga Süd die einzige noch ungeschlagene Mannschaft – als Aufsteiger.

Die seit 2017 anhaltende Heimserie schien in akuter Gefahr zu sein

Aufgrund der Ausfälle der bisherigen Erfolgsgaranten Wolf und Wolny – dazu ist Benjamin Rebholz immer noch verletzt – waren die Erwartungen der Baienfurter gegen die Tigers deutlich geringer als es der Tabellenstand eigentlich ausgesagt hatte. Die seit 2017 haltende Heimserie schien in akuter Gefahr zu sein. Doch am Ende durfte in der Sporthalle wieder ausgelassen gejubelt werden.

Das Baienfurter Talent Danny Mayr, eigentlich ein Freistilspezialist, übernahm den für ihn ungewohnten Part in der griechisch-römoschen Klasse bis 71 Kilogramm, verlor dort aber klar gegen Jason Partenheimer. Neben der unbesetzten Freistilklasse bis 75 Kilogramm waren das weitere vier Punkte für die Gäste. Doch der Reihe nach: Der Beginn des Kampfabends lief aus Sicht der Baienfurter viel besser als erwartet. Die engen Partien gingen mal wieder an die KG. So etwa bei Alexander Tonn, der seine Führung gegen Ahmed Alfaraj clever bis zum Schlussgong verteidigte.

Xenidis holt mit überraschenden Aktionen doch noch den Sieg

Danach kämpfte David Stumpe den 20 Kilogramm schwereren Ralf Böhringer mit 3:0 nieder. Mit einer Vielzahl an Grifftechniken brachte Magomed Makaev die Fans in Stimmung. Zweimal befand sich sein Gegner Mohamed Eslem in der Brückenlage – gegen die Schulterniederlage wehrte sich Eslem erfolgreich, Makev gewann dennoch technisch überlegen und holte die vier Punkte. Timofei Xenidis lag im Halbschwergewicht Sekunden vor Schluss mit 2:7 zurück. Binnen zehn Sekunden drehte Xenidis aber mit zwei überraschenden, fast schon verzweifelten Aktionen den Kampf und gewann noch mit 8:7 Punkten. Verärgert schlug sein Kontrahent Erhan Georghe mit den Fäusten auf die Matte, die Betreuerecke der Gäste haderte mit der bereits zweiten knappen, nicht einkalkulierten Niederlage. Wie immer äußerst souverän legte der Grieche Georgios Pilidis innerhalb von nur einer Minute gegen Dumitru Tonu vier Punkte drauf zur 12:0-Pausenführung der Baienfurter.

Plötzlich steht es 15:12 für die Wrestling Tigers

Noch immer wurde ein knapper Ausgang erwartet, allerdings war die Stimmung bei der KG nun doch deutlich zuversichtlicher als zu Beginn. Tigers-Modellathlet Vasili Taran holte mit einem 15:0-Überlegenheitssieg gegen Simon Weißhaar den ersten Sieg für die Gäste. Nach Mayrs Niederlage folgte ein spanender Kampf zwischen Marcel Käppeler und Davit Tlashadze (80 kg Freistil). Eine vermeintliche Wertung von Käppeler gab Schiedsrichter Mustafa Durak wegen des zuvor ertönten Pausengongs nicht – am Ende hieß es aus KG-Sicht 2:10. Mit den kampflosen vier Punkten führten die Gäste nun mit 15:12.

Es kam zum Showdown zwischen KG-Ringer Valeriu Todorean und Vladislav Ivanov. Todorean sammelte bereits in der ersten Runde so viele Wertungspunkte, dass ein Unentschieden quasi sicher war. In der zweiten Runde setzte der Baienfurter unter lautem Jubel zu einem Ausheber an und holte die vier Punkte zum 16:15-Erfolg.