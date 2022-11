Baienfurts Ringer kassieren die erste Niederlage

Jetzt haben die Zweitliga-Ringer der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt doch noch Federn lassen müssen. Im letzten Kampf der Vorrunde unterlagen die Oberschwaben bei der RKG Reilingen-Hockenheim mit 11:20.

Die Halbzeitbilanz des Aufsteigers ist mit 12:2 Punkten immer noch beeindruckend. Auch die Tabellenführung wurde nicht gefährdet, der Abstand zum Verfolger KSV Rimbach (10:4) blieb gleich. Dennoch ärgert sich KG-Trainer Dariusz Jelen: „Wir mussten experimentieren, das ist ein wenig schiefgegangen.“ Adrian Wolny fehlte berufsbedingt, Magomed Makaev (61 kg) musste zwei Kategorien aufrücken und gegen Robin Laier in der 71-kg-Klasse zwei Mannschaftspunkte abgeben. Alexander Tonn als Nachrücker für Makaev verlor gegen Igor Chichiol (2:12-Niederlage) sogar drei Punkte. „Es wäre vernünftiger gewesen, Makaev in seiner Kategorie zu belassen. Ich denke, da hätte er zumindest einen Punktsieg erringen können“, meinte Jelen. Da auch David Wolf nach auskurierter Erkältung noch nicht in Topform war, konnte er gegen Alan Golmohammadi sein Repertoire nicht wie gewohnt entfalten und verlor beim 9:16 noch seinen Vorsprung. „Zwei Einzelkämpfe mit umgekehrtem Ausgang hätten gereicht, um zumindest knapp dran zu sein“, resümierte der KG-Trainer.

Die leichteste Gewichtsklasse (57 kg) musste Baienfurt nach Tonns Aufrücken unbesetzt lassen. Danach musste David Stumpe die 20 Kilo mehr Masse seines Kontrahenten Stepan David bewegen, was in der zweiten Runde gut gelang, doch kamen die beherzten Attacken beim 1:2 zu spät. Das Drama des Abends aus Sicht der KG war, als Timofei Xenidis gegen Joshua Morodion wegen einer Rippenverletzung schon nach einer Minute aufgeben musste. Die RKG-Betreuer wollten den KG-Leistungsträger Georgios Pilidis leer laufen lassen und beorderten Robin Laier lieber in die Kategorie darüber. Mit Erfolg, wie der Sieg gegen Makaev zeigte.

4:12 hieß es zur Pause, und es kam noch schlimmer. Zuerst unterlag der für den beruflich verhinderten Simon Weißhaar eingesprungene Sohayb Musa gegen Jan Fischer technisch mit 0:16, dann unterlag Makaev. Marcel Käppeler sorgte durch den Schultersieg über Bugra Bulut für die ersten erkämpften Punkte der KG. Für Baienfurt war es ein gebrauchter Abend, denn Jelen sah Valeriu Toderean auch noch benachteiligt. Nach Auffassung Jelens wurde die passive Ringweise Alexander Zentgrafs zu wenig geahndet, sodass Toderean anstatt einer Höchstwertung nur drei Punkte mitnahm.