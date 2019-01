Baienfurter Sternsinger sammeln 16 000 Euro

Acht Gruppen – insgesamt 43 Jungen und Mädchen – haben sich auch in diesem Jahr wieder vorbildhaft für Kinder in Not mit hohem Einsatz in ganz besonderer Weise eingebracht. Sie setzten das Leitwort der diesjährigen Aktion „Wir gehören zusammen in Peru und weltweit“ laut Mitteilung im wahrsten Sinne des Wortes um. Schwerpunktmäßig wird Kindern mit den verschiedenen Formen von Behinderung durch dieses bundesweite Projekt geholfen. Bis zu sieben Stunden am Tag waren die Sternsinger vom 2. bis 4. Januar mit ihren Begleitpersonen von Haus zu Haus unterwegs. Insgesamt kam laut Mitteilung die riesige Summe von 16 044,58 Euro zusammen. Am vergangenen Freitag wurden die Kinder der Schule für Blinde und Sehbehinderte in Baindt besucht. Beim anschließenden Abschlusstreffen der großen „Sternsingerfamilie“, konnten auch wieder Jungen und Mädchen für langjährige Sternsingertreue besonders gedankt werden. Für sechs Jahre Marwin Hund, Laura Kapler, Max Schad, Katrin Schorrer; für fünf Jahre Marlene Baumert, Josua Kapler, Rosalie Muschel. Foto: Markus Hummel