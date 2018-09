Baienfurter Speidlerhaus startet im September in den Kulturherbst

Im Baienfurter Speidlerhaus beginnt der Herbst am 22. September. Das hat dann weder mit dem Kalender noch mit der Meteorologie zu tun, sondern mit Kultur. Mit dem Jazztime-Konzert des Manfred-Junker-Organ-Trios startet der Kulturverein Manufaktur in den Kulturherbst. Im druckfrischen Flyer stellt der Baienfurter Kulturverein die vielfältigen und abwechslungsreichen Programmpunkte vor.

In Kooperation mit dem Verein Jazztime Ravensburg tritt am Samstag, 22. September, das Manfred-Junker-Organ-Trio im Speidlerhaus auf. Ein Trio mit Hammond-Orgel. Der in Leutkirch geborene Wahl-Konstanzer Manfred Junker hat eigens für die mit dem Trio aufgenommene CD „Look Out“ neue Stücke komponiert, zwischen groovendem Soul Jazz, Balladen und flott swingendem Bebop. Seine Partner fand er in der Schweiz. Elisabeth Berner sitzt an der Hammond, Tony Renold ist der Schlagzeuger der Gruppe.

Zwei junge Musiker aus Augsburg haben sich zunächst als Support der Vivid Curls einen Namen gemacht. Am 20. Oktober treten sie als das Klassik-Folk-Duo Oak Hill Road in Baienfurt auf. Fetzig wird es am 27. Oktober mit Gianni Dato & The Blue Tone. Neu mit dabei und zum ersten Mal im Speidlerhaus ist Tobias Rädle am Piano. Burr & Klaiber sind am 17. November wieder mal zu Gast in Baienfurt. „Blues and more“ lautet die Überschrift. Geboten wird laut Ankündigung Blues in seiner ganzen Vielfalt und Vitalität.

Und dann klingt es schon wieder nach Weihnachten, wenn am Sonntag, 9. Dezember, die Gruppe Tisina Weihnachtslieder aus aller Welt singt.