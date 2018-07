Baienfurter sind sprotlich sehr aktiv

Mit einem Gala-Abend ehrte die Gemeinde Baienfurt hochkarätige Sportler und dankte engagierten Blutspendern für ihr lebensrettendes Tun. Bürgermeister Günter A. Binder freute sich sehr, nicht nur sportbegeisterte Baienfurter in der Gemeindehalle, sondern auch Prominenz aus Sport und Politik begrüßen zu dürfen. Geehrt wurden 16 Einzelsportler, vier Mannschaften und zwei Jugendtrainer.

Stolz berichtete Bürgermeister Günter A. Binder, dass 30 Prozent der Baeinfurter Einwohner in unterschiedlichen Sportarten auf Vereinsebene aktiv seien, darunter 800 Kinder und Jugendliche. Um im Rahmen dieses Gala-Abends geehrt zu werden, galt es auf Landesebene mindestens einen dritten Platz, auf Bundesebene mindestens einen sechsten und auf Europa- beziehungsweise Weltebene mindestens einen zehnten Platz erreicht zu haben. Umrahmt wurde der besondere Abend mit viel Musik und mit sportlich-tänzerischen Darbietungen örtlicher Vereine.

Höchste Liga für Herren

Für ihre herausragenden Leistungen wurden Raphael Nagel (Hip-Hop), Waltraud Schaefer, Karin Straub und Andreas Hund (Leichtathletik), Janina Murawski (Karate), Antonia Galbusera und Niklas Zink (Sportkegeln), Jan Zirn, Paul Bohmeier, Lukas Buck, Moritz Buck, William Lehn, Danny Mayr, Gabriel Müller, Meridijan Kadrijaj und Steffen Fischer (Ringen) ausgezeichnet.

Die Tennismannschaft Herren 40 unter der Leitung von Rainer von Bank hat die höchste Liga erreicht, die für Jungsenioren Herren 40 erreichbar ist. Auch die Jugendmannschaft U 14, ebenfalls unter der Leitung von Rainer von Bank, verzeichnete sensationelle Erfolge. Die Tennismannschaft der Achtalschule hat sich mit Fleiß, Talent und Training zum vierten Platz bei den Baden- Württembergischen Grundschulfinale empor gearbeitet. Und die F- Jugend im Fußball ist Vize-Hallenbezirksmeister. Sie alle wurden für ihren sportlichen Ehrgeiz und Erfolg ausgezeichnet und mit einer Urkunde bedacht. Die beiden langjährigen Jugendtrainer Ronny Tenhumberg und Danijel Kaplan gehörten ebenfalls zu den Geehrten.

Gemeinde spendet 65 000 Euro

Michaela Geiger, Nina Gerstmann, Petra Klein, Jörg Meyer, Sabine Meyer, Wladimir Neufeld und Manuela Wigger für zehnmaliges Blutspenden geehrt. 25 Mal haben Annegret Oschlies, Monika Hahn, Cornelia Klein, Reinhold Reitemann, Johann Renz-Borz, Michael Stöhr und Renate Zuschlag Blut gespendet. Gisela Bock, Thomas Geiger, Siegfried Präg und Gerhard Viertel sind 50-mal zur Blutspende gegangen. Wolfgang Assfalg spendete sogar 100-mal Blut und wurde dafür mit einer hochkarätigen Ehrung bedacht.

Gabriele Kröner, Repräsentantin der Deutschen José Carreras Stiftung mit Sitz in München, war nach Baienfurt gekommen, um sich 65 000 Euro Spenden der vergangenen sieben Jahre zu bedanken. Schon seit sieben Jahren engagieren sich in der Gemeinde Baienfurt viele Menschen für die Deutsche José Carreras Stiftung, die sich die Schaffung von Heilungsmöglichkeiten bei Leukämie zum Ziel gesetzt hat. Der spanische Tenor José Carreras war 1987 selbst an Leukämie erkrankt. Dank engagierter Ärzte und neuer Erkenntnisse in der Medizin gelang es ihm, die Krankheit zu überwinden. Aus Dankbarkeit gründete er drei Stiftungen, die gemeinsam nur ein Ziel verfolgen: Leukämie muss heilbar werden.