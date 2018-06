Baienfurter Rosenmarkt lockt viele Besucher

Die Rose gilt als die Königin der Blumen. Sie steht jedes Jahr im Mittelpunkt des Rosenmarktes in Baienfurt. Unzählige Menschen strömten zum Marktplatz, nachdem sie einen Parkplatz in der Nähe der Ortsmitte ergattert haben.

Wieder einmal gab es viel zu bestaunen. Duftende und rankende Rosen mit phantasievollen Namen gab es zu bewundern. Kleine und große Dekoartikel mit Rosendesign luden zur Verschönerung des eigenen Zuhauses und des Gartens ein. Parfums, Duftöle und Seifen verführten ebenso wie Rosenliköre und -weine. Schmuck, sommerliche Schals, leichte Kleidungsstücken und Taschen lockten zum Einkaufen. Neben Rosen gab es allerlei Kunsthandwerk und Kräuter zu finden.

Knapp 60 Aussteller sind auch in diesem Jahr wieder nach Baienfurt gekommen. Sie alle präsentierten ihre Produkte an liebevoll gestalteten Ständen und verwandelten den gesamten Marktplatz in der Ortsmitte so zu einem Blumenmeer mit bezauberndem Urlaubsflair. Der Dorfbrunnen rundete das Bild ab und machte eine abkühlende Verschnaufpause inmitten des Blumenmeers zur Entspannungsmeile. Im Rathaus fand eine Ausstellung der Bergatreuter Hobbykünstler und Kreativen statt. Und auch hier gab es manch kreative Hommage an die Rose zu sehen. Viel zu schnell verging die Zeit auf dem Rosenmarkt.

Denn dort trafen die Einheimischen viele Bekannte, und die Fremden lernten bei einem Gläschen Rosencocktail Menschen kennen, die ebenfalls eine Schwäche für die Rose hatten. So verweilten die meisten Gäste in gemütlicher Atmosphäre ziemlich lange auf dem Rosenmarkt und gingen dann voll bepackt nach Hause.