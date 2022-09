Baienfurter Ringer treffen auf einen Olympia-Teilnehmer

Den Kampftag am Montag, 3. Oktober, in der Baienfurter Sporthalle eröffnet die zweite Mannschaft der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt ab 13 Uhr mit dem Bezirksligaduell gegen den VfK Eiche Radolfzell.

Am anstehenden langen Wochenende sind die Ringer der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt in der 2. Bundesliga Süd doppelt gefordert. Am Samstag (19.30 Uhr) steht der erste Auswärtskampf beim SV Hallbergmoos an, am Montag (15 Uhr, Sporthalle Baienfurt) kämpft die KG zu Hause gegen den Titelaspiranten VfK Schifferstadt.

Im ziemlich verstreuten Gefüge der 2. Bundesliga Süd (von Oberbayern bis Mainz) ist der Kampf gegen Hallbergmoos für die Baienfurter derjenige mit der kürzesten Anreise. Zwischen den beiden Kontrahenten liegen rund 200 Kilometer, zu allen anderen Vereinen in der Liga muss die KG weiter fahren. So findet auf der Matte des SV Hallbergmoos quasi der Südgipfel der Liga statt.

KG-Sportmanager Michael Merk konnte anhand der Ergebnisse des ersten Kampftags bisher noch keine Übermannschaft ausmachen – für das Duell in Hallbergmoos hält Merk verhaltene Zuversicht für angebracht. Ihr erstes Match haben die Oberbayern gegen die RG Kurpfälzer Löwen (Gemeinschaft Ladenburg-Schriesheim) überraschend mit 11:14 verloren. Merk geht daher davon aus, dass die KG-Ringer auf Augenhöhe mitkämpfen können. Die Gastgeber sind vor allem im mittleren bis oberen Bereich stark und verfügen in George Bucur, Ergün Aydin und Ahmet Bilici über starke Freistilspezialisten, die in der Partie gegen die Kurpfälzer Löwen ihr Potenzial schon weitgehend ausschöpften. „Das werden möglicherweise die Schlüsselduelle, wenn wir in den leichten Kategorien unsere Vorteile ausspielen können“, meint Merk.

Auch am Montag in der Baienfurter Sporthalle gegen den VfK Schifferstadt sieht der Sportliche Leiter Chancen für sein Team. Der Traditionsverein aus Rheinland-Pfalz ist zwar einer der Aufstiegsfavoriten, aber mit ihren Fans im Rücken gehen die Baienfurter selbstbewusst auf die Matte. Schifferstadt gewann zum Auftakt mit 17:14 gegen die Wrestling Tigers Rhein-Nahe aus Bad Kreuznach. Das soll die KG nach Auffassung von Trainer Dariusz Jelen aber nicht aus dem Konzept bringen. Ihre Topbesetzung bieten die Gäste mit Pavel Puklavec, Vasyl Mykhailov und dem Olympiadritten Denis Kudla vor allem im Mittelblock auf. Beim Sieg gegen die Wrestling Tigers erzielten alle drei je eine Viererwertung. Diese Höchstwertungen nimmt Merk in den Fokus: „Wenn du zwei bis drei Vieren kassierst, läufst du dem Rückstand unter Umständen lange hinterher“, blickt Merk voraus.