Baienfurter Ringer stehen vor dem Kürprogramm

Das Pflichtprogramm ist absolviert, jetzt folgt die Kür. Im Fall der Zweitliga-Ringer der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt sind dies die restlichen beiden Saisonkämpfe, denen wegen der nun feststehenden Meisterschaft nur noch wenig Bedeutung zukommt. Die letzte Auswärtsbegegnung führt die KG am Samstag in den Odenwald zum KSV Rimbach.

Eine Änderung in der Tabellensituation wird es nicht mehr geben, lediglich die Prestigefrage steht noch im Raum, ob die KGler zum Saisonschluss am 17. Dezember gegen die KG Reilingen-Hockenheim für die Vorrundenniederlage Revanche nehmen und den Heimnimbus wahren können. Davor steht zuerst die Auswärtspartie beim KSV Rimbach an. Der Vorrundenkampf in der Baienfurter Sporthalle endete 19:8 für die Platzherren, was schon damals eine deutliche Ansage war. KG-Sportchef Michael Merk hält auch die Partie auf der Matte der Odenwäldern für machbar, obwohl wegen Fehlens von Leistungsträgern Umstellungen im Kader erforderlich sind. KG-Trainer Dariusz Jelen ist da etwas zurückhaltender in seiner Einschätzung und will natürlich nicht namentlich preisgeben, wie die Rochaden voraussichtlich aussehen. Was den Ausgang der Begegnung betrifft, sieht Jelen seine Truppe dennoch leicht im Vorteil.

Interessant dürfte sein, ob die Rimbacher noch Platz zwei und damit ebenfalls die Aufstiegsmöglichkeit erreichen können. Mit 10:8-Zählern rangieren sie derzeit punktgleich mit dem direkten Konkurrenten KG Reilingen-Hockenheim (Platz drei) auf der vierten Position. Beide Verfolger ringen schon am Sonntag gegeneinander und müssen jeweils zwei Kämpfe aufholen. Am besten positioniert scheint momentan der SRC Viernheim mit 12:10-Punkten auf Platz zwei.

Die Bezirksliga-Zweier gastieren am Samstag beim KSV Allensbach und könnten diesen im Fall eines Sieges überflügeln und Tabellenplatz zwei erklimmen.